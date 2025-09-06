"Розыск всех СЗЧ и жесткое наказание": Безуглая пришла на митинг в Киеве и высказалась о требованиях (фото)

Народный депутат Марьяна Безуглая пришла на митинг 5 сентября на Майдане Независимости, где активисты выступали в частности против усиления ответственности для военных за неповиновение командованию и за самовольное оставление частей (СЗЧ). После этого нардеп заявила, что "должна быть военная юстиция, розыск всех СВЧ и жесткое наказание".

Марьяна Безуглая после митинга заявила, что амнистии для военных по обвинениям в СЗЧ оставлять нельзя. Об этом народный депутат написала на своей странице в Facebook.

"Относительно еще одного вопроса, который поднимался на митинге: СЗЧ, беглецов, отказников. Считаю, амнистии СЗЧ вообще не должно было бы быть. Должна быть военная юстиция, розыск всех СЗЧ и жесткое наказание", — отметила Безуглая.

Также она добавила, что это возможно только путем "полноценной реформы ВСУ, сроков службы, устранения "старперов" от военного руководства" и тому подобное.

Скриншот | сообщение Марьяны Безуглой в Facebook

Перед этим Марьяна Безуглая сделала еще одно сообщение в Facebook, в котором написала, что присоединилась к митингу на Майдане по "важным вопросам, которые давно волнуют". Среди них нардеп перечислила следующие:

не голосовать законопроект №13452 об усилении уголовной ответственности военнослужащих, "пересмотреть уже принятые законы";

принять закон о военном омбудсмене;

выяснить вопрос сроков службы;

осуществить реформу ВСУ и "избавиться от совковых подходов в военном управлении".

Также нардеп добавила, что митинг прошел "спокойно", и что она встретила "единичные проявления агрессии". При этом, по ее словам, такие акции протеста "могут использовать для расшатывания общества", однако в то же время добавила, что вопросы, поднятые на митинге, являются актуальными и важными.

Скриншот | сообщение Марьяны Безуглой в Facebook

Корреспонденты медиа hromadske также посетили митинг и взяли комментарий у народного депутата. Марьяна Безуглая заявила журналистам, что нельзя идти по пути усиления уголовной ответственности для военнослужащих из-за приказов от руководства, а также добавила, что выступает за установление четких сроков службы для военных.

Митинг в Киеве 5 сентября: чего требовали активисты

hromadske | митингующие в центре Киева 5 сентября

Медиа hromadske также пишет, что ветеран Дмитрий Казатинский и военная Алина Сарнацкая, которые призывали людей выходить на митинг в столице, говорили о следующих требованиях:

принять закон о военном омбудсмене;

не принимать законопроект № 13260, который усиливает уголовную ответственность за СЗЧ;

отклонить законопроект № 13452 об усилении ответственности за неповиновение руководству.

Напомним, 5 сентября корреспонденты hromadske показали, как проходит митинг в Киеве против решений Рады.

Перед этим ветеран и общественный деятель Алина Сарнацкая анонсировала митинг в столице, призывая к реакции общества на законопроект, который восстанавливает уголовную ответственность за СЗЧ.