"Розшук всіх СЗЧ і жорстке покарання": Безугла прийшла на мітинг у Києві і висловилася про вимоги (фото)

Народна депутатка Мар'яна Безугла прийшла на мітинг 5 вересня на Майдані Незалежності, де активісти виступали зокрема проти посилення відповідальності для військових за непокору командуванню та за самовільне залишення частин (СЗЧ). Після цього нардепка заявила, що "має бути військова юстиція, розшук всіх СЗЧ і жорстке покарання".

Мар'яна Безугла після мітингу заявила, що амністії для військових за звинуваченнями у СЗЧ залишати не можна. Про це народна депутатка написала на своїй сторінці у Facebook.

"Щодо ще одного питання, яке піднімалось на мітингу: СЗЧ, втікачів, відмовників. Вважаю, амністії СЗЧ взагалі не мало би бути. Має бути військова юстиція, розшук всіх СЗЧ і жорстке покарання", — зазначила Безугла.

Також вона додала, що це можливо лише шляхом "повноцінної реформи ЗСУ, термінів служби, усунення "старперів" від військового керівництва" тощо.

Перед цим Мар'яна Безугла зробила ще один допис у Facebook, в якому написала, що приєдналася до мітингу на Майдані щодо "важливих питань, які давно хвилюють". Серед них нардепка перерахувала наступні:

не голосувати законопроєкт №13452 щодо посилення кримінальної відповідальності військовослужбовців, "переглянути вже прийняті закони";

прийняти закон щодо військового омбудсмена;

з'ясувати питання термінів служби;

здійснити реформу ЗСУ та "позбутися совкових підходів у військовому управлінні".

Також нардепка додала, що мітинг пройшов "спокійно", й що вона зустріла "поодинокі прояви агресії". При цьому, за її словами, такі акції протесту "можуть використовувати для розхитування суспільства", однак водночас додала, що питання, підняті на мітингу, є актуальними та важливими.

Кореспонденти медіа hromadske також відвідали мітинг і взяли коментар у народної депутатки. Мар'яна Безугла заявила журналістам, що не можна йти шляхом посилення кримінальної відповідальності для військовослужбовців через накази від керівництва, а також додала, що виступає за встановлення чітких термінів служби для військових.

Мітинг у Києві 5 вересня: чого вимагали активісти

Медіа hromadske також пише, що ветеран Дмитро Козятинський та військова Аліна Сарнацька, які закликали людей виходити на мітинг у столиці, говорили про наступні вимоги:

ухвалити закон щодо військового омбудсмена;

не приймати законопроєкт № 13260, який посилює кримінальну відповідальність за СЗЧ;

відхилити законопроєт № 13452 щодо посилення відповідальності за непокору керівництву.

Нагадаємо, 5 вересня кореспонденти hromadske показали, як відбувається мітинг у Києві проти рішень Ради.

Перед цим ветеранка і громадська діячка Аліна Сарнацька анонсувала мітинг у столиці, закликаючи до реакції суспільства на законопроєкт, який відновлює кримінальну відповідальність за СЗЧ.