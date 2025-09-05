Кримінальні справи військовим за СЗЧ: у Києві на Майдані протестують проти рішень Ради (відео)

У центрі Києва зібралося близько 150 осіб, вони вимагають від влади припинити "закручування гайок" в армії. Військовим загрожує до 10 років в'язниці за самовільне залишення частин і непокору командуванню через нові ідеї Ради.

Related video

На Майдані Незалежності в Києві відбувається акція протесту проти законопроєктів про посилення відповідальності для військовослужбовців за непокору командуванню та за самовільне залишення частин (СЗЧ). Про це повідомили кореспонденти Hromadske.

Десятки людей кричать: "Репресії — не дисципліна", вони закликають ухвалити закон про військового омбудсмена і встановити терміни служби. У центрі Києва зібралося близько 150 осіб.

Організатори заявляють, що нові ініціативи парламенту, законопроєкти №13452 і №13260, ліквідують ефективний механізм повернення солдатів у частини.

Протестувальники заявляють, що законопроєкт обмежує повноваження судів у частині пом'якшення вироків за непокору. Таке рішення неприйнятне під час війни. Учасники акції наполягають, щоб влада відмовилася від практики "закручування гайок" в армії.

Протестувальники наполягають, щоб влада відмовилася від "закручування гайок" в армії

Зазначимо, що нардепи хочуть карати військових ЗСУ за невиконання наказів і СЗЧ терміном ув'язнення від 5 до 10 років. Рада в першому читанні вже підтримала законопроєкт, який відновлює кримінальну відповідальність за СЗЧ.

Фокус раніше писав, що під час війни в Україні відкрили понад 200 тисяч справ за СЗЧ і понад 50 тисяч — за дезертирство. Це число дорівнює близько сорока повноцінним бригадам.

Українське законодавство дозволяло повернутися військовим на службу після СЗЧ до 30 серпня 2025 року. Відкритим залишається питання відповідальності за СЗЧ після кінця війни.