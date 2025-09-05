Уголовные дела военным за СОЧ: в Киеве на Майдане протестуют против решений Рады (видео)

В центре Киева собралось около 150 человек, они требуют от властей прекратить "закручивание гаек" в армии. Военным грозит до 10 лет тюрьмы за самовольное оставление частей и неповиновение командованию из-за новых идей Рады.

На Майдане Независимости в Киеве проходит акция протеста против законопроектов об усилении ответственности для военнослужащих за неповиновение командованию и за самовольное оставление частей (СОЧ). Об этом сообщили корреспонденты Hromadske.

Десятки людей кричат: "Репрессии — не дисциплина", они призывают принять закон о военном омбудсмене и установить сроки службы. В центре Киева собралось около 150 человек.

Организаторы заявляют, что новые инициативы парламента, законопроекты №13452 и №13260, ликвидируют эффективный механизм возврата солдат в части.

Протестующие заявляют, что законопроект ограничивает полномочия судов в части смягчения приговоров за неповиновение. Такое решение неприемлемо во время войны. Участники акции настаивают, чтобы власти отказались от практики "закручивания гаек" в армии.

Отметим, что нардепы хотят наказывать военных ВСУ за невыполнение приказов и СОЧ сроком заключения от 5 до 10 лет. Рада в первом чтении уже поддержала законопроект, который восстанавливает уголовную ответственность за СОЧ.

Фокус ранее писал, что во время войны в Украине открыли более 200 тысяч дел за СОЧ и более 50 тысяч — за дезертирство. Данное число равно около сорока полноценным бригадам.

Украинское законодательство разрешало вернуться военным на службу после СОЧ до 30 августа 2025 года. Открытым остается вопрос ответственности за СОЧ после конца войны.