"Односторонний акт разоружения": США больше не будут помогать Европе бороться с дезинформацией РФ

США разрывают соглашения с европейскими странами о борьбе с дезинформацией из России, Китая и Ирана.

Таким образом Вашингтон прекращает международную борьбу с фейковыми новостями из враждебных государств, пишет Financial Time со ссылкой на собственные источники среди европейских чиновников.

"США уведомили страны Европы, что отказываются от совместных усилий в борьбе с дезинформацией со стороны таких стран, как Россия, Китай и Иран", — говорится в статье.

Отмечается, что на прошлой неделе европейские страны получили сообщение от Государственного департамента о том, что США разрывают меморандумы о взаимопонимании, подписанные в 2024 году при администрации президента Джо Байдена. Эти меморандумы формировали единый подход к выявлению и разоблачению ложной или манипулятивной информации, которую распространяли иностранные правительства с целью распространения хаоса.

Меморандумы также были частью инициативы, возглавляемой Глобальным центром взаимодействия (GEC), агентством Государственного департамента, которое боролось с дезинформацией, распространяемой за рубежом противниками США и террористическими группировками.

Джеймс Рубин, который до декабря занимал должность главы GEC, назвал этот шаг "односторонним актом разоружения" в информационной войне с Россией и Китаем.

"Информационная война является реалией нашего времени, а искусственный интеллект только увеличит риски, связанные с ней", — отметил Рубин.

По оценкам Рубина, в течение прошлого года около 22 стран Европы и Африки подписали соответствующие меморандумы с США по противодействию дезинформации иностранных государств.

