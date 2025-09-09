"Односторонній акт роззброєння": США більше не допомагатимуть Європі боротись з дезінформацією РФ

США розривають угоди з європейськими країнами про боротьбу з дезінформацією з Росії, Китаю та Ірану.

У такий спосіб Вашингтон припиняє міжнародну боротьбу з фейковими новинами з ворожих держав, пише Financial Time з посиланням на власні джерела серед європейських чиновників.

"США повідомили країни Європи, що відмовляються від спільних зусиль у боротьбі з дезінформацією з боку таких країн, як Росія, Китай та Іран", — йдеться у статті.

Зазначається, що минулого тижня європейські країни отримали повідомлення від Державного департаменту про те, що США розривають меморандуми про взаєморозуміння, підписані у 2024 році за адміністрації президента Джо Байдена. Ці меморандуми формували єдиний підхід до виявлення та викриття неправдивої або маніпулятивної інформації, яку поширювали іноземні уряди з метою розповсюдження хаосу.

Меморандуми також були частиною ініціативи, очолюваної Глобальним центром взаємодії (GEC), агентством Державного департаменту, яке боролося з дезінформацією, поширюваною за кордоном противниками США та терористичними угрупованнями.

Джеймс Рубін, який до грудня обіймав посаду голови GEC, назвав цей крок "одностороннім актом роззброєння" в інформаційній війні з Росією та Китаєм.

"Інформаційна війна є реалією нашого часу, а штучний інтелект тільки збільшить ризики, пов'язані з нею", — зазначив Рубін.

За оцінками Рубіна, протягом минулого року близько 22 країн Європи та Африки підписали відповідні меморандуми з США щодо протидії дезінформації іноземних держав.

