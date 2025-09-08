Опинилися в кайданах: у США скандал із Сеулом через арешт працівників Hyundai (відео)

Під час рейду служби імміграційного та митного контролю (ICE) в Джорджії заарештували і закували в кайдани 475 осіб, які працювали над запуском заводів Hyundai Motor вартістю 4,3 мільярда доларів і LG Energy Solution. Тепер об'єкти запускати нікому.

Related video

Повідомляється, що серед затриманих у місті Еллабелл було понад 300 громадян Південної Кореї. Тепер Сеул хоче відправити за ними чартерний рейс і просить США спростити систему видачі віз. Це була найбільша операція ICE за другий термін Дональда Трампа, і вона викликала шок у Південній Кореї, союзнику США, який намагається завершити торговельну угоду, укладену в липні. Особливо в Сеулі були шоковані видовищем своїх інженерів у кайданах, пише Reuters.

Південнокорейських інженерів закували в кайдани через прострочені візи

Рейд служби імміграційного та митного контролю (ICE) стався через 10 днів після того, як новий президент Південної Кореї Лі Дже Мен зустрівся у Вашингтоні з президентом США Дональдом Трампом, і вони пообіцяли зміцнити ділові зв'язки.

Міністр закордонних справ Південної Кореї Чо Хен назвав затримання південнокорейців "серйозною ситуацією" і заявив, що працюватиме з Вашингтоном над заходами для запобігання подібним інцидентам.

Міністр внутрішньої безпеки США Крісті Ноем заявила, що багатьох із затриманих під час операції в Джорджії буде депортовано.

Подробиці того, яким чином робітники могли порушити імміграційні правила, не були оприлюднені владою або компаніями, проте південнокорейські законодавці заявили в понеділок, що деякі з них могли вийти за рамки 90-денної програми безвізового в'їзду або тимчасової ділової візи B-1.

У Джорджії заарештували південнокорейських інженерів і закували в кайдани

Міністр фінансів Ку Юн Чхоль повідомив, що, за його словами, з Південної Кореї прибули експерти, щоб допомогти з тестовим запуском заводу, який мав розпочати виробництво в жовтні.

"Для проведення тестового запуску потрібна віза, але отримати офіційну візу дуже складно. Час підтискав, і, я думаю, експерти просто поїхали у США", — сказав він.

Сеул висловив своє невдоволення арештами і публікацією відеозаписів операції, під час якої використовували бронетехніку і працівників закували в кайдани.

Трамп, який посилив депортації по всій країні в рамках боротьби своєї адміністрації з нелегальними іммігрантами, заявив, що не знав про рейд. Він назвав затриманих "нелегальними іммігрантами". У неділю він закликав іноземні компанії, що інвестують у США, "поважати імміграційне законодавство США".

Рейд на заводи Hyundai і LG — що відомо

У містечку Еллабелл у штаті Джорджія розмістився перший у США повністю електрифікований кампус Hyundai з виробництва автомобілів та акумуляторів. Керівництво штату обіцяло, що цей проект створить 8500 робочих місць і перетворить сільську економіку.

Завод Hyundai-LG у Джорджії відкривали з великою помпою Фото: films

Але під час найбільшого імміграційного рейду другого терміну президента Дональда Трампа близько 500 федеральних, регіональних і місцевих офіцерів прибули на будівельний майданчик заводу з виробництва акумуляторів Hyundai-LG і заарештували 475 осіб.

Робітники описали місце події як "зону бойових дій". Один із них сховався в повітропроводі, інші намагалися переплисти стічний ставок і ледь не потонули, коли човен перекинувся. Будівництво на ділянці площею 2900 акрів було зупинено і проєкт за майже п'ять мільярдів доларів — заморожено.

Hyundai Motor є одним з найбільших іноземних інвесторів у США і входить до числа південнокорейських компаній, що беруть участь в обіцянці вкласти 150 мільярдів доларів США у вигляді прямих іноземних інвестицій у США.

Нагадаємо, стіна на кордоні Мексики і США на прохання Дональда Трампа буде повністю пофарбована в чорний колір. За задумом, так вона має сильніше розігріватися на сонці і заважати нелегальним мігрантам перебиратися через неї. Щоправда мігранти зазвичай роблять підкопи під стіною.

А на знаменитих болотах Еверглейдс у штаті Флорида побудували табір для нелегальних мігрантів і назвали його "Алігатор Алькатрас". За задумом влади США від втечі тамтешніх в'язнів утримуватимуть алігатори, яких повно на болотах.