Оказались в кандалах: у США скандал с Сеулом из-за ареста работников Hyundai (видео)

Во время рейда службы иммиграционного и таможенного контроля (ICE) в Джорджиии арестовали и заковали в кандалы 475 человек, которые работали над запуском заводов Hyundai Motor стоимостью 4,3 миллиарда долларов и LG Energy Solution. Теперь объекты запускать некому.

Сообщается, что среди задержанных в городе Эллабелл было более 300 граждан Южной Кореи. Теперь Сеул хочет отправить за ними чартерный рейс и просит США упростить систему выдачи виз. Это была крупнейшая операция ICE за второй срок Дональда Трампа и она вызвала шок в Южной Корее, союзнике США, который пытается завершить торговое соглашение, заключенное в июле. Особенно в Сеуле были шокированы зрелищем своих инженеров в кандалах, пишет Reuters.

Южнокорейских инженеров заковали в кандалы из-за просроченных виз

Рейд службы иммиграционного и таможенного контроля (ICE)произошел через 10 дней после того, как новый президент Южной Кореи Ли Джэ Мен встретился в Вашингтоне с президентом США Дональдом Трампом , и они пообещали укрепить деловые связи.

Министр иностранных дел Южной Кореи Чо Хен назвал задержание южнокорейцев "серьезной ситуацией" и заявил, что будет работать с Вашингтоном над мерами по предотвращению подобных инцидентов.

Министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм заявила, что многие из задержанных в ходе операции в Джорджии будут депортированы.

Подробности того, каким образом рабочие могли нарушить иммиграционные правила, не были обнародованы властями или компаниями, однако южнокорейские законодатели заявили в понедельник, что некоторые из них могли выйти за рамки 90-дневной программы безвизового въезда или временной деловой визы B-1.

В Джорджии арестовали южнокорейских инженеров и заковали в кандалы

Министр финансов Ку Юн Чхоль сообщил, что, по его словам, из Южной Кореи прибыли эксперты, чтобы помочь с тестовым запуском завода, который должен был начать производство в октябре.

"Для проведения тестового запуска нужна виза, но получить официальную визу очень сложно. Время поджимало, и, я думаю, эксперты просто уехали в США", — сказал он.

Сеул выразил свое недовольство арестами и публикацией видеозаписей операции, в ходе которой использовалась бронетехника и работники были закованы в кандалы.

Трамп, усиливший депортации по всей стране в рамках борьбы своей администрации с нелегальными иммигрантами, заявил, что не знал о рейде. Он назвал задержанных "нелегальными иммигрантами". В воскресенье он призвал иностранные компании, инвестирующие в США, "уважать иммиграционное законодательство США".

Рейд на заводы Hyundai и LG – что известно

В городке Эллабелл в штате Джорджия разместился первый в США полностью электрифицированный кампус Hyundai по производству автомобилей и аккумуляторов. Руководство штата обещало, что этот проект создаст 8500 рабочих мест и преобразит сельскую экономику.

Завод Hyundai–LG в Джорджии открывали с большой помпой Фото: CNN

Но в ходе крупнейшего иммиграционного рейда второго срока президента Дональда Трампа около 500 федеральных, региональных и местных офицеров прибыли на строительную площадку завода по производству аккумуляторов Hyundai–LG и арестовали 475 человек.

Рабочие описали место происшествия как "зону боевых действий". Один из них спрятался в воздуховоде, другие пытались переплыть сточный пруд и едва не утонули, когда лодка перевернулась. Строительство на участке площадью 2900 акров было остановлено и проект за почти пять миллиардов долларов — заморожен.

Hyundai Motor является одним из крупнейших иностранных инвесторов в США и входит в число южнокорейских компаний, участвующих в обещании вложить 150 миллиардов долларов США в виде прямых иностранных инвестиций в США.

