Попри всі погрози: Трамп і далі буде ставитися до Путіна поблажливо, – Bloomberg

Президент США Дональд Трамп, схоже, не збирається реально посилювати тиск на Росію, хоча це може обернутися історичною помилкою для Сполучених Штатів.

Після того, як Путін побував із візитом в Китаї та відвідав військовий парад у Пекіні, він ще зухваліше продовжив свою агресію проти України, йдеться у матеріалі Bloomberg. Протягом минулих вихідних росіяни вдалися до рекордної атаки, запустивши по Україні понад 800 безпілотників та ракет, нагадує видання.

І при цьому президент США досі не посилив тиск на Росію. Навпаки, він вже намагався і лестити самому Путіну, і позбавляв Києв військової допомоги, і навіть говорив про можливість визнання окупованого Криму російським. "Тож що ще може спробувати Трамп, перш ніж визнати очевидне: Путін не зацікавлений у мирі, якщо це не передбачає капітуляції України та відступу Європи?" – ставить запитання оглядач Bloomberg Марк Чемпіон.

Раніше Дональд Трамп висловлював розчарування тим, що Європа все ще купує нафту у Росії. Він закликав європейські країни припинити такі закупівлі та чинити тиск на Китай, щоб той теж відмовлявся від російської нафти. Прикладом Трамп наводив самого себе – мовляв, він же тиснув на Індію за допомогою штрафних тарифів.

Проте такі заяви виглядають доволі дивно, зауважує експерт. По-перше, більшу частину російської нафти безпосередньо купують лише дві країни ЄС — Угорщина та Словаччина. На чолі обидвох держав стоять прихильники Трампа (і водночас Путіна) – Віктор Орбан та Роберт Фіцо, і було б логічніше, якби Трамп сам спробував їх переконати.

До-друге, навіть самі США не можуть змусити Китай припинити імпорт російської нафти. ЄС не може цього зробити і поготів, і Трамп, безперечно, це усвідомлює.

Вочевидь, Дональд Трамп загнав сам себе у глухий кут, і не знає, як звідти вибратися, доходить висновку оглядач Bloomberg. Нещодавно президент США заявив журналістам, що готовий перейти до другого етапу санкцій проти Росії. Проте жодного конкретного плану дій він так і не озвучив.

Експерт припускає, що Трамп хотів би просто "вмити руки" щодо України та залишити це питання Європі. Проте це може бути дуже серйозною помилкою, – адже нестабільність в Європі рано чи пізно зачепить і США, і це вже доводили і Перша, і Друга світові війни.

Нагадаємо, також стало відомо, що президент США Дональд Трамп готовий перейти до "другого етапу" санкцій проти РФ, адже Росія продовжує війну в Україні і надалі жорстоко обстрілює українські міста.

Раніше Дональд Трамп заявляв, що ще не завершив "ні другу, ні третю фазу" санкцій проти Росії. Він також відкидав зауваження щодо того, що США не посилюють тиску на РФ.