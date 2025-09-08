Несмотря на все угрозы: Трамп и дальше будет относиться к Путину снисходительно, — Bloomberg

Президент США Дональд Трамп, похоже, не собирается реально усиливать давление на Россию, хотя это может обернуться исторической ошибкой для Соединенных Штатов.

После того, как Путин побывал с визитом в Китае и посетил военный парад в Пекине, он еще более дерзко продолжил свою агрессию против Украины, говорится в материале Bloomberg. В течение прошлых выходных россияне прибегли к рекордной атаке, запустив по Украине более 800 беспилотников и ракет, напоминает издание.

И при этом президент США до сих пор не усилил давление на Россию. Наоборот, он уже пытался и льстить самому Путину, и лишал Киев военной помощи, и даже говорил о возможности признания оккупированного Крыма российским. "Так что еще может попробовать Трамп, прежде чем признать очевидное: Путин не заинтересован в мире, если это не предполагает капитуляции Украины и отступления Европы?" — задает вопрос обозреватель Bloomberg Марк Чемпион.

Ранее Дональд Трамп выражал разочарование тем, что Европа все еще покупает нефть у России. Он призвал европейские страны прекратить такие закупки и оказать давление на Китай, чтобы тот тоже отказывался от российской нефти. Примером Трамп приводил самого себя — мол, он же давил на Индию с помощью штрафных тарифов.

Однако такие заявления выглядят довольно странно, отмечает эксперт. Во-первых, большую часть российской нефти непосредственно покупают только две страны ЕС — Венгрия и Словакия. Во главе обоих государств стоят сторонники Трампа (и одновременно Путина) — Виктор Орбан и Роберт Фицо, и было бы логичнее, если бы Трамп сам попытался их убедить.

Во-вторых, даже сами США не могут заставить Китай прекратить импорт российской нефти. ЕС не может этого сделать и подавно, и Трамп, безусловно, это осознает.

Очевидно, Дональд Трамп загнал сам себя в тупик, и не знает, как оттуда выбраться, приходит к выводу обозреватель Bloomberg. Недавно президент США заявил журналистам, что готов перейти ко второму этапу санкций против России. Однако никакого конкретного плана действий он так и не озвучил.

Эксперт предполагает, что Трамп хотел бы просто "умыть руки" в отношении Украины и оставить этот вопрос Европе. Однако это может быть очень серьезной ошибкой, — ведь нестабильность в Европе рано или поздно заденет и США, и это уже доказывали и Первая, и Вторая мировые войны.

Напомним, также стало известно, что президент США Дональд Трамп готов перейти ко "второму этапу" санкций против РФ, ведь Россия продолжает войну в Украине и по-прежнему жестоко обстреливает украинские города.

Ранее Дональд Трамп заявлял, что еще не завершил "ни вторую, ни третью фазу" санкций против России. Он также отвергал замечания относительно того, что США не усиливают давление на РФ.