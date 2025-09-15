Сальдо прибыл в Минск: Лукашенко обещает коллаборанту "развить" Херсонскую область
Глава оккупационной администрации Херсонской области Владимир Сальдо прибыл в Минск. Президент Александр Лукашенко встретил его и признался, что Беларусь нуждается в закупках фруктов и овощей.
Беларусь готова всячески способствовать развитию Херсонской области. Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с главой оккупационной администрации Херсонской области Владимиром Сальдо.
Лукашенко заявил, что внимательно наблюдает за ходом событий на оккупированной Россией территории Херсонской области.
"Меня удивляет, что когда идет война, вы и урожай хлеба собираете, и занимаетесь другими вопросами. Мы готовы содействовать развитию сельского хозяйства — в строительстве и поставке необходимой техники", — сказал президент.
При этом Лукашенко добавил, что президент РФ Владимирович Путин "уделяет внимание развитию региона и выделяет на это приличное финансирование".
Беларусь хочет покупать в Херсонской области плодоовощную продукцию и хочет направить туда специалистов, чтобы осмотрели и обсудили с коллаборантами будущие закупки.
"Впереди у нас большой объем работы. Вы должны знать, что мы всячески будем способствовать развитию вашей области. Настолько, насколько мы это сможем", — сказал глава государства.
Сальдо в свою очередь сказал, что может предоставить Беларуси часть побережья для строительства санаториев на побережьях Азовского и Черного морей.
"Это прекрасные места для отдыха. Заповедники, термальные источники. Мы говорили про восстановление всей этой системы отдыха", — рассказал он.
Напомним, Сальдо недавно требовал отдать России город Херсон. Коллаборант также грозил захватом Николаева, Одессы и Измаила.
Российские войска интенсивно обстреливали трассу М-14 "Херсон-Николаев". Дроны не раз попадали по гражданским машинам.