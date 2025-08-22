"Это территория РФ": коллаборант Сальдо потребовал от Украины "отдать Херсон" (видео)

Глава оккупационной администрации Херсонской области Владимир Сальдо продолжает настаивать на том, что Херсон якобы является частью Российской Федерации.

Related video

Он напомнил в интервью ТАСС, что на Кинбурнской косе Николаевской области, как и в Херсонской области, прошел так называемый "референдум" о вхождении захваченных россиянами регионов в состав РФ.

"Поэтому Кинбурнская коса и правый берег вместе с областным центром Херсоном, – это территория Российской Федерации. И разговор о том, что он может быть не русским, – это просто разговор", – заявил коллаборант.

Сальдо не оставляет мечту "вернуться" в Херсон. Еще в ноябре 2023 года на съезде партии "Единая Россия", который состоялся в Ростове-на-Дону, он заявлял, что "снова захватит Херсон". Тогда же коллаборант пригрозил захватом Николаева, Одессы и Измаила.

Оккупация Херсона и его последующее освобождение — хронология событий

Российское Министерство обороны заявило о захвате Херсона 2 марта 2022 года. Уже в первые дни оккупанты захватили телебашню и отключили жителей города от украинских каналов.

В Херсоне местные жители не поддержали оккупацию и выходили на митинги против российских военных, которые зашли в город. В ответ на это оккупанты открывали огонь по гражданским.

26 апреля оккупанты назначили Владимира Сальдо "главой" оккупационной администрации Херсонщины и Александра Кобеца руководителем оккупационной администрации Херсона.

Херсон был освобожден от оккупационных властей и российских военных 11 ноября 2022 года.

Чем важна Кинбурнская коса

Кинбурнская коса – стратегически важный мыс в устье Днепра. Выступающая в Черное море, она контролирует вход в речную систему Днепра и доступ к Николаеву — важному порту на юге Украины. Этот мыс позволяет тем, кто его контролирует, усилить контроль и проекцию сил на южные регионы.

Российские военные захватили Кинбурнскую косу в начале полномасштабного вторжения.

В июле 2025 года ВСУ ударили по тайнику ВС РФ на Кинбурнской косе. В результате российское командование потеряло около роты солдат, которые входили в состав "элитного" подразделения — 337-го десантно-штурмового полка воздушно-десантных войск Вооруженных сил Российской Федерации. Подразделение заменило слабые оккупационные части, поскольку боялись наступления Вооруженных сил Украины. Увидев свежие силы противника, украинцы отыскали тайники и сожгли вражескую технику.

Напомним, 8 ноября 2023 года одесский суд приговорил коллаборациониста Владимира Сальдо к 15 годам заключения с конфискацией имущества

Мы также писали, что коллаборационисты на временно оккупированной части Херсонской области (в Голой Пристани, Каховке, Новой Каховке и Горностаевке) начали бежать из региона. Они активно перевозят свои семьи в Крым.