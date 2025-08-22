"Це територія РФ": колаборант Сальдо зажадав від України "віддати Херсон" (відео)

Голова окупаційної адміністрації Херсонської області Володимир Сальдо продовжує наполягати на тому, що Херсон нібито є частиною Російської Федерації.

Він нагадав в інтерв'ю ТАСС, що на Кінбурнській косі Миколаївської області, як і в Херсонській області, відбувся так званий "референдум" про входження захоплених росіянами регіонів до складу РФ.

"Тому Кінбурнська коса і правий берег разом з обласним центром Херсоном, — це територія Російської Федерації. І розмова про те, що він може бути не російським, — це просто розмова", — заявив колаборант.

Сальдо не полишає мрію "повернутися" в Херсон. Ще в листопаді 2023 року на з'їзді партії "Единая Россия", який відбувся в Ростові-на-Дону, він заявляв, що "знову захопить Херсон". Тоді ж колаборант пригрозив захопленням Миколаєва, Одеси та Ізмаїла.

Окупація Херсона та його подальше звільнення — хронологія подій

Російське Міністерство оборони заявило про захоплення Херсона 2 березня 2022 року. Уже в перші дні окупанти захопили телевежу і відключили жителів міста від українських каналів.

У Херсоні місцеві жителі не підтримали окупацію і виходили на мітинги проти російських військових, які зайшли в місто. У відповідь на це окупанти відкривали вогонь по цивільних.

26 квітня окупанти призначили Володимира Сальдо "головою" окупаційної адміністрації Херсонщини та Олександра Кобеця керівником окупаційної адміністрації Херсона.

Херсон був звільнений від окупаційної влади та російських військових 11 листопада 2022 року.

Чим важлива Кінбурнська коса

Кінбурнська коса — стратегічно важливий мис у гирлі Дніпра. Виступаючи в Чорне море, він контролює вхід у річкову систему Дніпра і доступ до Миколаєва — важливого порту на півдні України. Цей мис дає змогу тим, хто його контролює, посилити контроль і проєкцію сил на південні регіони.

Російські військові захопили Кінбурнську косу на початку повномасштабного вторгнення.

У липні 2025 року ЗСУ вдарили по схованці ЗС РФ на Кінбурнській косі. У результаті російське командування втратило близько роти солдатів, які входили до складу "елітного" підрозділу — 337-го десантно-штурмового полку повітряно-десантних військ Збройних сил Російської Федерації. Підрозділ замінив слабкі окупаційні частини, оскільки боялися наступу Збройних сил України. Побачивши свіжі сили противника, українці відшукали схованки та спалили ворожу техніку.

Нагадаємо, 8 листопада 2023 року одеський суд засудив колаборанта Володимира Сальдо до 15 років ув'язнення з конфіскацією майна

Ми також писали, що колаборанти на тимчасово окупованій частині Херсонської області (у Голій Пристані, Каховці, Новій Каховці та Горностаївці) почали тікати з регіону. Вони активно перевозять свої сім'ї до Криму.