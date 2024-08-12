На оккупированной РФ Кинбурнской косе установили украинский флаг, — ЦПД (видео)

Знамя, скорее всего, установили спецназовцы ГУР, которые совершили туда рейд 9 августа, уничтожив врага и технику.

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На Кинбурнской косе развевается украинский флаг. Спецназовцы ГУР установили его между Днепровско-Бугским лиманом и Черным морем во время рейда 9 августа на временно оккупированную Россией территорию. Видео обнародовал руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко.

Коваленко показал видео с дрона, на котором видно установленный флаг и отметил, что кадры сняты 11 августа.

Флаг Военной разведки Украины на Кинбурнской косе

О рейде спецназовцев сообщали на странице ГУР в Facebook 10 августа. В сообщении сказано, что сам рейд состоялся 9 августа 2024 года. Во время него было уничтожено шесть единиц бронированной техники врага и ликвидировано "около трех десятков захватчиков".

"Десантную операцию осуществили подразделения "Химера", "Аратта", "Стугна", "Paragon", "Сибирский батальон", "Террор" в составе спецподразделения Тимура ГУР МО Украины при поддержке Военно-Морских Сил ВСУ и во взаимодействии с другими составляющими Сил безопасности и обороны государства", — отметили в ГУР, сообщив, что флаг Военной разведки Украины был установлен возле позиции россиян "памятник Суворова".

Флаг Военной разведки Украины на Кинбурнской косе Фото: скриншот

В то же время активист Сергей Стерненко отметил, что Кинбурнская коса все еще не под контролем Украины и во время установки флага погибли украинские спецназовцы.

В ГУР МО официально о потерях не сообщали. А в комментариях заметили, что Стерненко опирается на информацию, поданную в росСМИ.

Напомним, Фокус, сообщая о рейде бойцов ГУР, отмечал, чем так важна Кинбурнская коса. Это стратегически важный мыс в устье Днепра. Кинбурнская коса, выступающая в Черное море, контролирует вход в речную систему Днепра и доступ к Николаеву — важному порту на юге Украины. Этот мыс позволяет тем, кто его контролирует, усилить контроль и проекцию сил на южные регионы.

Российские военные захватили Кинбурнскую косу в начале полномасштабного вторжения.