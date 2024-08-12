На окупованій РФ Кінбурнській косі встановили український прапор, — ЦПД (відео)

Стяг, найімовірніше, встановили спецпризначенці ГУР, які здійснили туди рейд 9 серпня, знищивши ворога та техніку.

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На Кінбурнській косі майорить український прапор. Спецпризначенці ГУР встановили його між Дніпровсько-Бузьким лиманом та Чорним морем під час рейду 9 серпня на тимчасово окуповану Росією територію. Відео оприлюднив керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко.

Коваленко показав відео із дрона, на якому видно встановлений прапор і зауважив, що кадри знято 11 серпня.

Прапор Воєнної розвідки України на Кінбурнській косі

Про рейд спецпризначенців повідомляли на сторінці ГУР в Facebook 10 серпня. В повідомлені сказано, що сам рейд відбувся 9 серпня 2024 року. Під час нього було знищено шість одиниць броньованої техніки ворога та ліквідовано "близько трьох десятків загарбників".

"Десантну операцію здійснили підрозділи "Химера", "Аратта", "Стугна", "Paragon", "Сибірський батальйон", "Терор" у складі спецпідрозділу Тимура ГУР МО України за підтримки Військово-Морських Сил ЗСУ та у взаємодії з іншими складовими Сил безпеки й оборони держави", — зауважили в ГУР, повідомивши, що прапор Воєнної розвідки України було встановлено біля позиції росіян "пам'ятник Суворова".

Прапор Воєнної розвідки України на Кінбурнській косі Фото: скриншот

Водночас активіст Сергій Стерненко зауважив, що Кінбурнська коса все ще не під контролем України і під час встановлення прапора загинули українські спецпризначенці.

В ГУР МО офіційно про втрати не повідомляли. А в коментарях зауважили, що Стерненко спирається на інформацію подану в росЗМІ.

Нагадаємо, Фокус, повідомляючи про рейд бійців ГУР, наголошував, чим так важлива Кінбурнська коса. Це стратегічно важливий мис у гирлі Дніпра. Кінбурнська коса, що виступає в Чорне море, контролює вхід до річкової системи Дніпра та доступ до Миколаєва — важливого порту на півдні України. Цей мис дає змогу тим, хто його контролює, посилити контроль і проєкцію сил на південні регіони.

Російські військові захопили Кінбурнську косу на початку повномасштабного вторгнення.