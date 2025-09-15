Сальдо прибув до Мінська: Лукашенко обіцяє колаборанту "розвинути" Херсонську область

Голова окупаційної адміністрації Херсонської області Володимир Сальдо прибув до Мінська. Президент Олександр Лукашенко зустрів його і зізнався, що Білорусь потребує закупівель фруктів і овочів.

Related video

Білорусь готова всіляко сприяти розвитку Херсонської області. Про це заявив президент Білорусі Олександр Лукашенко на зустрічі з головою окупаційної адміністрації Херсонської області Володимиром Сальдо.

Лукашенко заявив, що уважно спостерігає за перебігом подій на окупованій Росією території Херсонської області.

"Мене дивує, що коли йде війна, ви і врожай хліба збираєте, і займаєтеся іншими питаннями. Ми готові сприяти розвитку сільського господарства — у будівництві та постачанні необхідної техніки", — сказав президент.

Водночас Лукашенко додав, що президент РФ Володимирович Путін "приділяє увагу розвитку регіону і виділяє на це пристойне фінансування".

Білорусь хоче купувати в Херсонській області плодоовочеву продукцію і хоче скерувати туди спеціалістів, щоб оглянули та обговорили з колаборантами майбутні закупівлі.

"Попереду у нас великий обсяг роботи. Ви маєте знати, що ми всіляко сприятимемо розвитку вашої області. Настільки, наскільки ми це зможемо", — сказав глава держави.

Сальдо зі свого боку сказав, що може надати Білорусі частину узбережжя для будівництва санаторіїв на узбережжях Азовського і Чорного морів.

"Це прекрасні місця для відпочинку. Заповідники, термальні джерела. Ми говорили про відновлення всієї цієї системи відпочинку", — розповів він.

Нагадаємо, Сальдо нещодавно вимагав віддати Росії місто Херсон. Колаборант також погрожував захопленням Миколаєва, Одеси та Ізмаїла.

Російські війська інтенсивно обстрілювали трасу М-14 "Херсон-Миколаїв". Дрони не раз влучали по цивільних машинах.