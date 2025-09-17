Канада назначила спецпредставителя по вопросам восстановления Украины: кто это и чем она будет заниматься

Специальным представителем Канады по вопросам восстановления Украины станет политик украинского происхождения Христя Фриланд.

Для этого она покинет пост министра транспорта и внутренней торговли, пишет Bloomberg.

Журналисты со ссылкой на чиновника из правительства Канады, пожелавшего сохранить анонимность, пояснили, что на должности специального представителя по Украине, Фриланд будет напрямую сотрудничать с премьер-министром страны Марком Карни и украинскими лидерами над планом восстановления экономики страны.

Также Фриланд будет налаживать связи с канадскими бизнес-лидерами и лидерами профсоюзов, а также с украинской общиной Канады.

Марк Карн заявил, что Фриланд имеет "уникальные преимущества" для этой работы, учитывая ее опыт работы на должностях министра финансов, иностранных дел и международной торговли.

Авторы материала подчеркнули, что Фриланд имеет украинские корни и владеет украинским языком. Они вспомнили, что именно Фриланд способствовала решительной поддержке Украины со стороны Канады во время пребывания в правительстве и помогла возглавить инициативу министров финансов стран "Большой семерки" по использованию замороженных активов российского центрального банка для поддержки Украины.

Напомним, в 2022 году США и ЕС рассматривали кандидатуру Христи Фриланд на должность генсека НАТО.

Фокус также писал о том, что Украина получит от Канады дроны, снаряды и бронетехнику на более чем 1 миллиард долларов.