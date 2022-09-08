Канадка украинского происхождения может стать новым генсеком НАТО, — CBS News

США и ЕС, по данным журналистов, всерьез рассматривают кандидатуру Христи Фриланд, и считают, что женщина на этой должности может "освежить" Альянс.

Заместитель премьер-министра Канады украинского происхождения Христя Фриланд может стать новым генеральным секретарем НАТО. Об этом сообщает CBS News, ссылаясь на свои осведомленные источники.

Журналисты отмечают, что после появления в СМИ информации о возможном назначении Христи Фриланд на должность генсека НАТО, западный корреспондент решил напрямую поинтересоваться у канадского политика о ее дальнешейшем трудоустройстве.

Ожидаемо вице-премьер-министр Канады напомнила, что у нее уже есть две "работы", в том числе в статусе министра финансов.

CBS News утверждает, что сразу четыре источника сообщили, что кандидатура Христи Фриланд в течение последних месяцев всерьез обсуждается в качестве преемника действующего генсека НАТО Йенса Столтенбера.

"Есть несколько очень квалифицированных женщин, которые были бы очень хорошими кандидатами. Похоже, есть определенный повод для того, чтобы следующим генеральным секретарем НАТО стала женщина", — заявил в общении с журналистами высокопоставленный чиновник Североатлантического Альянса.

Сотрудники штаб-квартиры НАТО на официальном уровне сдержанно комментируют возможное назначение канадского политика на такую высокую должность. Чиновники считают, что Альянс после отставки Йенса Столтенберга стремится получить "свежий опыт", и генсеком должен стать человек, "обладающий смекалкой и внушительными международными связями".

"Появление канадца на посту генсека можно приветствовать с точки зрения усиления участия Канады в Альянсе. О ней хорошо отзываются в европейских и трансатлантических кругах безопасности. Я думаю, что это дает ей законный шанс (на назначение на должность — ред.)", — заявил сотрудник аналитического центра "Атлантический совет" Крис Скалуба.

Напомним, что Йенс Столтенберг был назначен на должность генсека НАТО в 2014 году, сменив на этом посту Андерса Фог Рассмусена. Полномочия топ-чиновника истекали в октябре 2022 года. Из-за полномасштабного вторжения ВС РФ в Украину союзники договорились, что Йенс Столтенберг будет занимать должность генсека НАТО до 30 сентября 2023 года.

Стоит отметить, что в августе 2020 года политик украинского происхождения Христя Фриланд возглавила министерство финансов Канады. Чиновница стала первой женщиной в истории страны на этой должности. Несмотря на назначение в Минфин Канады, Христя Фриланд сохранила за собой пост вице-премьер-министра.

Также сообщалось, что новым генсеком НАТО может стать пока действующий премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. По данным издания The Telegraph, кандидатуру британского политика активно рассматривают США из-за недоверия к европейским чиновникам.