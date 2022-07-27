Джонсон может стать следующим генсеком НАТО, — The Telegraph

По информации журналистов, кандидатура британского премьера рассматривается давно из-за недоверия США к представителям ЕС. Однако у такой идеи и есть противники.

Премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, который подал в отставку, рассматривают на должность генерального секретаря НАТО после освобождения должности. Это может произойти, когда действующий глава блока покинет свой пост в сентябре 2023 года. Об этом сообщает британское издание The Telegraph.

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По информации журналистов, старшие лидеры Консервативной партии Британии поддерживают кандидатуру Джонсона на место генсека НАТО.

"Старшие тори поддерживают кандидатуру Бориса Джонсона на пост генерального секретаря НАТО, когда эта высокопоставленная должность освободится", — пишут в издании.

Выдвижение Джонсона одобряют члены комитета по обороне Ричард Дракс и Марк Франсуа, а также бывший министр по выходу Великобритании из Европейского союза Дэвид Джонс.

Марк Франсуа считает, что если бы Джонсон решил подать свою кандидатуру на пост генсека Альянса, то мог бы с легкостью "обратиться за рекомендациями к Владимиру Зеленскому".

Кандидатура британского премьера рассматривается давно из-за недоверия США к представителям ЕС. Потому что они слишком часто выступали за создание армии ЕС. Британии доверяют страны Балтии, а Джонсону удалось получить международное признание за создание коалиции против России из-за полномасштабного вторжения в Украину.

Кто выступает против

Однако у такой идеи есть и противники. Бывший глава британской армии лорд Ричард Даннат заявил, что не может поддержать Бориса Джонсона из-за его характера. Он считает, что к премьеру Британии отсутствует доверие из-за его нечестности.

"Честно говоря, мы не хотим выставлять Бориса Джонсона на международной арене для новых насмешек. Он позор нации", — сказал Даннат.

Высокопоставленный представитель Министерства обороны Британии также выразил сомнения, учитывая вероятность того, что президент Франции Эммануэль Макрон наложит на него вето. А один из источников СМИ рассказал, что такое решение принимается единогласно и любая страна может наложить вето.

Напомним, 25 июля СМИ писали, что Джонсон планирует совершить прощальную поездку в Украину на посту премьера Британии.

7 июля Борис Джонсон подал в отставку с поста главы правительства и лидера Консервативной партии, но останется на посту до сентября. Тем временем за пост премьер-министра страны борются два кандидата — бывший глава Минфина Британии Риши Сунак и глава МИД Лиз Трасс. Они вышли в финальную гонку и до 5 сентября будут пытаться завоевать как можно больше симпатий избирателей.