Джонсон може стати наступним генсеком НАТО, — The Telegraph

За інформацією журналістів, кандидатура британського прем'єра розглядається давно через недовіру США до представників ЄС. Однак така ідея має противників.

Прем'єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона, який подав у відставку, розглядають посаду генерального секретаря НАТО після звільнення посади. Це може статися, коли чинний голова блоку залишить свою посаду у вересні 2023 року. Про це повідомляє британське видання The Telegraph.

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За інформацією журналістів, старші лідери консервативної партії Британії підтримують кандидатуру Джонсона на місце генсека НАТО.

"Старші торі підтримують кандидатуру Бориса Джонсона на посаду генерального секретаря НАТО, коли це високопосадове місце звільниться", — пишуть у виданні.

Висунення Джонсона схвалюють члени комітету з оборони Річард Дракс і Марк Франсуа, а також колишній міністр із виходу Великої Британії з Європейського союзу Девід Джонс.

Марк Франсуа вважає, що якби Джонсон вирішив подати свою кандидатуру на пост генсека Альянсу, то міг би легко "звернутися за рекомендаціями до Володимира Зеленського".

Кандидатура британського прем'єра розглядається давно через недовіру США до представників ЄС. Тому що вони часто виступали за створення армії ЄС. Британії довіряють країни Балтії, а Джонсону вдалося здобути міжнародне визнання за створення коаліції проти Росії через повномасштабне вторгнення в Україну.

Хто виступає проти

Однак така ідея має і противників. Колишній глава британської армії лорд Річард Даннат заявив, що не може підтримати Бориса Джонсона через його характер. Він вважає, що до прем'єра Британії відсутня довіра через його нечесність.

"Чесно кажучи, ми не хочемо виставляти Бориса Джонсона на міжнародній арені для нових глузувань. Він ганьба нації", — сказав Даннат.

Високопоставлений представник Міністерства оборони Британії також висловив сумніви з огляду на ймовірність того, що президент Франції Емманюель Макрон накладе на нього вето. А одне з джерел ЗМІ розповіло, що таке рішення ухвалюється одноголосно і будь-яка країна може накласти вето.

Нагадаємо, 25 липня ЗМІ писали, що Джонсон планує здійснити прощальну поїздку до України на посаді прем'єра Британії.

7 липня Борис Джонсон подав у відставку з посади глави уряду та лідера Консервативної партії, але залишиться на посаді до вересня. Тим часом за посаду прем'єр-міністра країни борються два кандидати — колишній глава Мінфіну Британії Ріші Сунак і глава МЗС Ліз Трасс. Вони вийшли у фінальну гонку і до 5 вересня намагатимуться завоювати якнайбільше симпатій виборців.