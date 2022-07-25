Джонсон планує здійснити прощальну поїздку в Україну перед своєю відставкою, — ЗМІ

За словами джерела, прем'єр Британії справді відчуває відповідальність за те, що був найбільшим прихильником Зеленського. Він не може просто піти й не переконатись, що світ прикриває його.

Прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон перед своєю відставкою у вересні планує востаннє відвідати Україну. Про це повідомляє видання The Telegraph із посиланням на співрозмовника в британському уряді.

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"Він справді відчуває відповідальність за те, що був найбільшим прихильником Зеленського. Він не може просто піти й не переконатися, що світ прикриває його", — розповіло джерело журналістам.

За інформацією ЗМІ, під час телефонної розмови з Борисом Джонсоном Володимир Зеленський сказав прем'єру Британії, що стежив за останнім виступом у британському парламенті й процитував його фінальну фразу Hasta la vista, baby.

Про наміри Джонсона відвідати Київ стало відомо саме після розмови двох лідерів у п'ятницю, 22 липня. Проте, невідомо, коли саме британський лідер може приїхати в Україну. Візит Джонсона може бути третім із моменту повномасштабного вторгнення РФ.

Найближчим часом планується ще одна телефонна розмова між Зеленським і Джонсоном.

Нагадаємо, 24 липня ЗМІ повідомляли, що Борис Джонсон планує повернутись на посаду прем'єр-міністра Великобританії. Політик вважає, що його наступник розчарує парламент, тож розраховує, що консерватори покличуть його на колишню посаду.

20 липня він виголосив прощальну промову в британському парламенті. Британський прем'єр згадав про Україну та закликав свого наступника захищати українців і триматися поряд із американцями. Прощальне слово Джонсон вимовив із фільму "Термінатор" — Hasta la vista, baby.

Водночас за крісло глави уряду британії борються колишній глава Мінфіну Британії Ріші Сунак і голова МЗС Ліз Трасс. Вони вийшли у фінальну гонку та до 5 вересня намагатимуться завоювати якнайбільше симпатій виборців.