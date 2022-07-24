Борис Джонсон планує повернутися на посаду прем'єр-міністра Великобританії — ЗМІ

Політик вважає, що його наступник розчарує парламент, то ж розраховує, що консерватори покличуть його на колишню посаду.

Британський парламентар та колишній прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон, який нещодавно пішов у відставку, планує повернутися на своє місце через певний час. Про це повідомляє The Sunday Times з посиланням на свої джерела у канцелярії глави британського уряду.

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Дружній до України політик-консерватор вважає, що в його силах привести Консервативну партію до перемоги на виборах через деякий час.

Як відомо, частина політиків, котрі намагалися усунути Бориса Джонсона з посади прем'єр-міністра Великобританії та глави Консервативної партії, уже зіткнулися з критикою виборців. То ж це може вплинути на результати найближчих виборів.

То ж Джонсон має намір повернути собі посаду прем'єра в майбутньому та йде у відставку з виглядом людини з незавершеними справами.

[ + – ] Борис Джонсон в "Укрзалізниці" Фото: Укрзализныця

Ексглава уряду вважає, що його наступник розчарує парламент та виборців, то ж консерватори покличуть Джонсона на його колишні посади.

"Джонсон думає, що прихід будь-якого його наступника до влади може призвести до катастрофи і через кілька років після поразки консерваторів на загальних виборах партія зможе повернутися, коли потрібен буде хтось енергійний і здатний знову привести консерваторів до влади. На його думку, він може стати цією людиною", — зазначає інсайдер видання.

7 липня 2022 Борис Джонсон пішов у відставку з посади глави британського уряду та очільника Консервативної партії. Вибори наступного прем'єр-міністра Великобританії відбудуться 5 вересня цього ж року. І найбільш ймовірним переможців голосування є голова МЗС Великобританії Ліз Трасс.

Нагадаємо, Борис Джонсон виголосив прощальну промову в британському парламенті фразою з фільму "Термінатор".

Також Фокус писав про вулицю Бориса Джонсона на Закарпатті, яка раніше носила ім'я Льва Толстого.