На Закарпатті колишню вулицю Льва Толстого перейменували на честь Бориса Джонсона

У місті Хуст перейменували 60 вулиць, які мали назви, пов'язані з РФ.

В Україні продовжується процес перейменування вулиць, названих на честь російських діячів. У місті Хуст Закарпатської області вулицю, яка колись мала назву Льва Толстого, перейменували на честь британського політика Бориса Джонсона. Про це повідомили у пресцентрі міськради.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Україна" в Facebook Підписатись

Місцева влада зазначила, що перейменування колишньої вулиці Льва Толстого, а також ще кількох десятків вулиць, які мали радянські назви, було одним із найобговорюваніших питань серед населення. Для українського суспільства процес дерусифікації, що розпочалася в період повномасштабної війни, став дуже важливим.

"Через війну Росії проти України розпочалася активна робота з декомунізації. Хустським міським головою ще навесні було ініційовано перейменування на Хустській ГТО вулиць з радянськими назвами, а це — 60 вулиць", — йдеться в повідомленні.

Міська рада затвердила нову назву "з метою відзначення подвигу, масового героїзму та стійкості громадян, виявлених у захисті території України під час відсічі збройної агресії Російської Федерації з огляду на правовий режим воєнного стану". У місті з'явилися вулиці Василя Стуса, Патріотів України, В'ячеслава Чорновола, Незалежності та інші.

Як відомо, британський політик Борис Джонсон, який нещодавно подав у відставку з посади прем'єр-міністра країни, з першого дня повномасштабного вторгнення Росії підтримував Україну, завдяки чому став кумиром для багатьох українців.

Нагадаємо, процес дерусифікації триває в Україні від початку повномасштабної війни, яку розв'язала Росія. Нещодавно у Києві голосували за нові назви станцій метро. В межах дерусифікації станції "Героїв Дніпра" та "Лева Толстого" змінили назви.

Як писав раніше Фокус, кияни надіслали до мерії майже півтори тисячі пропозицій про перейменування столичних вулиць. Сьогодні в українській столиці 467 вулиць, провулків, алей, проспектів та інших міських об'єктів, назва яких пов'язана з РФ чи Білоруссю. Місцева влада має намір перейменувати лише ті вулиці, нові назви яких підтримає територіальна громада.

Також Фокус розповідав про те, що на честь Бориса Джонсона назвали набережну на річці Стугна у місті Василькові на Київщині. Ідея сподобалася не всім місцевим мешканцям. Дехто вважає, що такої честі набагато більше гідні українські захисники, які віддали життя за свою країну.