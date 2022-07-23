На Закарпатье бывшую улицу Льва Толстого переименовали в честь Бориса Джонсона

В городе Хусте переименовали 60 улиц, которые носили названия, связанные с РФ.

В Украине продолжается процесс переименования улиц, названных в честь российских деятелей. В городе Хуст Закарпатской области улицу, некогда носившую название Льва Толстого, переименовали в честь британского политика Бориса Джонсона. Об этом сообщили в пресс-центре горсовета.

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Местные власти отметили, что переименование бывшей улицы Льва Толстого, а также еще несколько десятков улиц, которые носили советские названия, было одним из наиболее обсуждаемых вопросов среди населения. Для украинского общества процесс дерусификации, начавшейся в период полномасштабной войны, стал очень важным.

"Из-за войны России против Украины началась активная работа по декоммунизации. Хустским городским головой еще весной было инициировано переименование в Хустской ГТО улиц с советскими названиями, а это – 60 улиц", – говорится в сообщении.

Городской совет утвердил новые название "с целью празднования подвига, массового героизма и устойчивости граждан, выявленных в защите территории Украины во время отпора вооруженной агрессии Российской Федерации, учитывая правовой режим военного положения". В городе появились улицы Василия Стуса, Патриотов Украины, Вячеслава Черновола, Назависимости и другие.

Как известно, британский политик Борис Джонсон, который недавно подал в отставку с поста премьер-министра страны, с первого дня полномасштабного вторжения России поддерживал Украину, благодаря чему стал кумиром для многих украинцев.

Напомним, процесс дерусификации длится в Украине с начала полномасштабной войны, которую развязала Россия. Недавно в Киеве голосовали за новые названия станций метро. В рамках дерусификации станции "Героев Днепра" и "Льва Толстого" поменяли названия.

Как писал ранее Фокус, киевляне прислали в мэрию почти полторы тысячи предложений о переименовании столичных улиц. На сегодняшний день в украинской столицы 467 улиц, переулков, аллей, проспектов и других городских объектов, название которых связаны с РФ или Беларусью. Местные власти намерены переименовать только те улицы, новые названия которых поддержит территориальная громада.

Также Фокус рассказывал о том, что в честь Бориса Джонсона назвали набережную на реке Стугна в городе Василькове Киевской области. Идея понравилась не всем местным жителям. Некоторые посчитали, что такой чести гораздо больше достойны украинские защитники, которые отдали жизнь за свою страну.