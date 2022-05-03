Киевляне прислали в мэрию почти 1,5 тыс. предложений о переименовании столичных улиц

В Киеве новые названия получат лишь те городские объекты, переименование которых поддержит городская общественность, обещают в Киевском горсовете.

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На сегодняшний день в Киеве находится 467 улиц, переулков, аллей, проспектов и других городских объектов, названия которых связаны с РФ или Беларусью. Из них будут переименованы исключительно те, которые поддержит территориальная громада. Об этом сообщает заместитель городского головы — секретарь Киевского горсовета Владимир Бондаренко.

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Этот процесс будет происходить путем рейтингового электронного голосования.

По словам Бондаренко, за одну неделю местные жители прислали в Киевский горсовет более 1450 писем со своими предложениями по дерусификации городского пространства.

В частности, городские власти получили около 70 предложений относительно переименования нескольких объектов, вызывающих особый общественные резонанс, однако в мэрии не уточняют, о каких именно улицах идет речь.

Также заместитель мэра отметил, что в отношении 79 объектов, названия которых также связаны с Россией или Беларусью, не поступило ни одной заявки от горожан.

В Киевском горсовете подчеркивает, что сбор заявок и предложений от местных жителей по дерусификации столицы продолжается.

В ближайшее время на сайте Киевского городского совета появится первый список из 15 объектов и горожане смогут проголосовать об их переименовании. В результате те предложения, которые наберут наибольшее количество голосов, будут вынесены на пленарное заседание.

"В который раз хочу подчеркнуть: когда мы говорим о том, чтобы убрать российские и беларуские топонимы, это не означает, что мы запрещаем мировую классическую литературу или музыку. Городская власть завершает процесс дерусификации, поскольку необходимо избавиться от названий городских объектов, увековечивающих представителей и события страны, которая начала полномасштабную войну против Украины", — подчеркнул Бондаренко.

Напомним, в Киеве также голосуют за новые названия станций метро. В рамках дерусификации киевские станции метро к 9 мая избавятся от "Героев Днепра" и "Льва Толстого".

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