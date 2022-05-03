Кияни надіслали до мерії майже 1,5 тис. пропозицій про перейменування столичних вулиць

У Києві нові назви отримають ті міські об'єкти, перейменування яких підтримає міська громадськість, обіцяють у Київській міськраді.

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На сьогодні в Києві знаходиться 467 вулиць, провулків, алей, проспектів та інших міських об'єктів, назви яких пов'язані з РФ чи Білоруссю. З них перейменують лише ті, які підтримає територіальна громада. Про це повідомляє заступник міського голови — секретар Київської міськради Володимир Бондаренко.

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Цей процес відбуватиметься шляхом рейтингового електронного голосування.

За словами Бондаренка, за один тиждень місцеві жителі надіслали до Київської міськради понад 1450 листів зі своїми пропозиціями щодо дерусифікації міського простору.

Зокрема, міська влада отримала близько 70 пропозицій щодо перейменування кількох об'єктів, що викликають особливий громадський резонанс, однак у мерії не уточнюють, про які саме вулиці йдеться.

Також заступник мера зазначив, що щодо 79 об'єктів, назви яких також пов'язані з Росією чи Білоруссю, не надійшло жодної заявки від містян.

У Київській міськраді наголошують, що збір заявок та пропозицій від місцевих жителів щодо дерусифікації столиці триває.

Найближчим часом на сайті Київської міської ради з'явиться перший список із 15 об'єктів і містяни зможуть проголосувати про їхнє перейменування. В результаті, ті пропозиції, які наберуть найбільшу кількість голосів, винесуть на пленарне засідання.

"Вкотре хочу наголосити: коли ми говоримо про те, щоб прибрати російські та білоруські топоніми, це не означає, що ми забороняємо світову класичну літературу чи музику. Міська влада завершує процес дерусифікації, оскільки необхідно позбавитися назв міських об'єктів, які увіковічують представників і події країни, яка розпочала повномасштабну війну проти України", — наголосив Бондаренко.

Нагадаємо, в Києві також голосують за нові назви станцій метро. В межах дерусифікації київські станції метро до 9 травня позбавляться "Героїв Дніпра" та "Лева Толстого".

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