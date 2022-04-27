"Не хочу асоціюватися з воєнним злочинцем": спортсмен із Латвії Путінс змінить прізвище
Крістенс Путінс, який виступає в санному спорті, заявив журналістам, що не хоче такої асоціації для своїх дітей. Те, що відбувається в Україні, чоловік назвав вторгненням і окупацією.
Ми . Ми з України
З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами.Підтримати
Латвійський саночник Крістенс Путінс, який уже завершив кар'єру професійного спортсмена, вирішив змінити прізвище через політику його тезка Володимира Путіна стосовно сусідніх країн. Про це повідомляє видання Delfi.
Спортсмен тепер має ім'я Крістенс Роді. Саме так він підписаний у соціальній мережі Facebook. Саночник пояснив своє рішення відповідальністю за свій громадський вплив на вболівальників.
"Я зобов'язаний своїм становищем, бо не хочу, щоб у майбутньому мої імена та імена моїх дітей асоціювалися з воєнним злочинцем. Відбулася окупація. Росія вторглася в Україну, і це великий злочин, який я не підтримую. Неприпустимо, щоб сьогодні в Європі вибухнула війна", — сказав Путінс.
27-річний спортсмен перестав кататися на санях після сезону 2019/2020. Роді виступав у парі з Імантсом Марцінкевичем. Минулого сезону дует здобув перемогу на етапі Кубка світу зі спринту в Сігулді.
"Коли я дійшов до того рівня, коли про мене писали журналісти, вони, напевно, не вірили, що там справді є ім'я Путіна, тому я відчув на той момент різні непорозуміння — Путніс, Путнс та інші, — розповів спортсмен. — Після цього спортсмени сміялися, але не зі зла. Росіяни, звичайно, завжди ставилися до мене з повагою, а ось українці вже були обережні".
Нагадаємо, що 24 лютого президент Російської Федерації Володимир Путін оголосив про початок воєнного вторгнення в Україну. О 5:00 за київським часом було завдано ракетних ударів по деяких інфраструктурних об'єктах.
Це рішення спричинило низку санкцій, під які потрапили й спортсмени. Зокрема, збірну Росії виключили з кваліфікації на чемпіонат світу з футболу, а Міжнародна Федерація хокею відібрала в Росії право на проведення чемпіонату світу у 2023 році.