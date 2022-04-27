"Не хочу асоціюватися з воєнним злочинцем": спортсмен із Латвії Путінс змінить прізвище

Крістенс Путінс, який виступає в санному спорті, заявив журналістам, що не хоче такої асоціації для своїх дітей. Те, що відбувається в Україні, чоловік назвав вторгненням і окупацією.

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Латвійський саночник Крістенс Путінс, який уже завершив кар'єру професійного спортсмена, вирішив змінити прізвище через політику його тезка Володимира Путіна стосовно сусідніх країн. Про це повідомляє видання Delfi.

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Спортсмен тепер має ім'я Крістенс Роді. Саме так він підписаний у соціальній мережі Facebook. Саночник пояснив своє рішення відповідальністю за свій громадський вплив на вболівальників.

"Я зобов'язаний своїм становищем, бо не хочу, щоб у майбутньому мої імена та імена моїх дітей асоціювалися з воєнним злочинцем. Відбулася окупація. Росія вторглася в Україну, і це великий злочин, який я не підтримую. Неприпустимо, щоб сьогодні в Європі вибухнула війна", — сказав Путінс.

27-річний спортсмен перестав кататися на санях після сезону 2019/2020. Роді виступав у парі з Імантсом Марцінкевичем. Минулого сезону дует здобув перемогу на етапі Кубка світу зі спринту в Сігулді.

"Коли я дійшов до того рівня, коли про мене писали журналісти, вони, напевно, не вірили, що там справді є ім'я Путіна, тому я відчув на той момент різні непорозуміння — Путніс, Путнс та інші, — розповів спортсмен. — Після цього спортсмени сміялися, але не зі зла. Росіяни, звичайно, завжди ставилися до мене з повагою, а ось українці вже були обережні".

Нагадаємо, що 24 лютого президент Російської Федерації Володимир Путін оголосив про початок воєнного вторгнення в Україну. О 5:00 за київським часом було завдано ракетних ударів по деяких інфраструктурних об'єктах.

Це рішення спричинило низку санкцій, під які потрапили й спортсмени. Зокрема, збірну Росії виключили з кваліфікації на чемпіонат світу з футболу, а Міжнародна Федерація хокею відібрала в Росії право на проведення чемпіонату світу у 2023 році.