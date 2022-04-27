"Не хочу ассоциироваться с военным преступником": спортсмен из Латвии Путинс сменит фамилию

Выступающий в санном спорте Кристенс Путинс заявил журналистам, что не хочет такой ассоциации для своих детей. Происходящее в Украине мужчина назвал вторжением и оккупацией.

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Латвийский саночник Кристенс Путинс, уже завершивший карьеру профессионального спортсмена, решил сменить фамилию из-за политики его однофамильца Владимира Путина по отношению к соседним странам. Об этом сообщает издание Delfi.

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Спортсмен теперь носит имя Кристенс Роди. Именно так он подписан в социальной сети Facebook. Саночник пояснил свое решение ответственностью за свое публичное влияние на болельщиков.

"Я обязан своим положением, потому что не хочу, чтобы в будущем мои имена и имена моих детей ассоциировались с военным преступником. Произошла оккупация. Россия вторглась в Украину, и это большое преступление, которое я не поддерживаю. Недопустимо, чтобы сегодня в Европе разразилась война", — сказал Путинс.

27-летний спортсмен перестал кататься на санях после сезона 2019/2020. Роди выступал в паре с Имантсом Марцинкевичем. В прошлом сезоне дуэт одержал победу на этапе Кубка мира по спринту в Сигулде.

"Когда я дошел до того уровня, когда обо мне писали журналисты, они, наверное, не верили, что там действительно есть имя Путина, поэтому я испытал на тот момент разные недоразумения — Путнис, Путнс и другие", — рассказал спортсмен. "После этого спортсмены смеялись, но не со зла. Россияне, конечно, всегда относились ко мне с уважением, а вот украинцы уже были осторожны".

Напомним, что 24 февраля президент Российской Федерации Владимир Путин объявил о начале военного вторжения в Украину. В 5:00 по киевскому времени были нанесены ракетные удары по ряду инфраструктурных объектов.

Это решение повлекло за собой ряд санкций, под которые попали и спортсмены. В частности, сборная России была исключена из квалификации на чемпионат мира по футболу, а Международная Федерация хоккея отобрала у России право на проведение чемпионата мира в 2023 году.