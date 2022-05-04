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Украина Российско-украинская война

Новой набережной Василькова присвоили имя Бориса Джонсона

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Борис Джонсон, Васильков, набережная реки Стугна
Власти Василькова решили, что местная набережная должна носить имя большого друга Украины Бориса Джонсона

Это решение понравилось не всем. Люди считают, например, что такой чести больше достойны украинские защитники, которые отдали жизнь за свою страну.

Мэр Василькова Киевской области Наталья Баласинович сообщила на своей Facebook-странице о том, что новую городскую набережную на реке Стугна, которую открыли прошлой осенью в День города, решили назвать в честь британского премьер-министра Бориса Джонсона.

"Наша новая набережная теперь будет иметь имя большого друга Украины Бориса Джонсона, как он себя называет Boris Johnsonuk", — отметила Баласинович.

Это решение она обосновала тем, что Джонсон первым среди европейских лидеров принял решение оказать полномасштабную военную помощь Украине, поддержав стремление украинцев победить российских захватчиков.

В комментариях под постом не все подписчики мэра поддержали эту инициативу. Одни высказали критику корректно, другие не стеснялись в выражениях.

"Интересное предложение! Но ведь можно послушать и другие. Уверена, что люди могут что-нибудь предложить. Возможно, было бы лучше сделать конкурс на название и выслушать аргументации. Город имеет историю", — написала Алла Власкина.

"А герои-васильковцы сидели в кустах, когда британцы взвешивали давать или не давать? Вы там одурели, сравнивая погибших наших ребят с иностранцами?!", — возмутилась Татьяна Слепченкова.

Напомним, 10 апреля британский премьер-министр приехал в Украину с необъявленным заранее рабочим визитом и провел переговоры с президентом Владимиром Зеленским. После официальной встречи Джонсон прогулялся по центру Киева и даже получил неожиданный подарок: керамических петушков, которые стали настоящим хитом после фото из обстрелянной российскими войсками Бородянки. Такой петушок уцелел на кухонном шкафчике в разрушенной многоэтажке.

3 мая Борис Джонсон выступил онлайн перед депутатами украинского парламента. В своем видеообращении британский премьер объявил о поставке в Украине новой военной помощи, размером в 300 миллионов фунтов стерлингов.