Новой набережной Василькова присвоили имя Бориса Джонсона

Это решение понравилось не всем. Люди считают, например, что такой чести больше достойны украинские защитники, которые отдали жизнь за свою страну.

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Мэр Василькова Киевской области Наталья Баласинович сообщила на своей Facebook-странице о том, что новую городскую набережную на реке Стугна, которую открыли прошлой осенью в День города, решили назвать в честь британского премьер-министра Бориса Джонсона.

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"Наша новая набережная теперь будет иметь имя большого друга Украины Бориса Джонсона, как он себя называет Boris Johnsonuk", — отметила Баласинович.

Это решение она обосновала тем, что Джонсон первым среди европейских лидеров принял решение оказать полномасштабную военную помощь Украине, поддержав стремление украинцев победить российских захватчиков.

В комментариях под постом не все подписчики мэра поддержали эту инициативу. Одни высказали критику корректно, другие не стеснялись в выражениях.

"Интересное предложение! Но ведь можно послушать и другие. Уверена, что люди могут что-нибудь предложить. Возможно, было бы лучше сделать конкурс на название и выслушать аргументации. Город имеет историю", — написала Алла Власкина.

"А герои-васильковцы сидели в кустах, когда британцы взвешивали давать или не давать? Вы там одурели, сравнивая погибших наших ребят с иностранцами?!", — возмутилась Татьяна Слепченкова.

Напомним, 10 апреля британский премьер-министр приехал в Украину с необъявленным заранее рабочим визитом и провел переговоры с президентом Владимиром Зеленским. После официальной встречи Джонсон прогулялся по центру Киева и даже получил неожиданный подарок: керамических петушков, которые стали настоящим хитом после фото из обстрелянной российскими войсками Бородянки. Такой петушок уцелел на кухонном шкафчике в разрушенной многоэтажке.

3 мая Борис Джонсон выступил онлайн перед депутатами украинского парламента. В своем видеообращении британский премьер объявил о поставке в Украине новой военной помощи, размером в 300 миллионов фунтов стерлингов.