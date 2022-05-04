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Новій набережній Василькова присвоїли ім'я Бориса Джонсона

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Борис Джонсон, Васильків, набережна річки Стугна
Влада Василькова вирішила, що місцева набережна має носити ім'я великого друга України Бориса Джонсона

Це рішення сподобалося не всім. Люди вважають, наприклад, що такої честі гідніші українські захисники, які віддали життя за свою країну.

Мер Василькова Київської області Наталя Баласинович повідомила на своїй Facebook-сторінці про те, що нову міську набережну на річці Стугна, яку відкрили минулої осені на День міста, вирішили назвати на честь британського прем'єр-міністра Бориса Джонсона.

"Наша нова набережна тепер матиме ім'я великого друга України Бориса Джонсона, як він себе називає Boris Johnsonuk", — зазначила Баласинович.

Це рішення вона обґрунтувала тим, що Джонсон першим серед європейських лідерів вирішив надати повномасштабну військову допомогу Україні, підтримавши прагнення українців перемогти російських загарбників.

У коментарях під постом не всі підписники мера підтримали цю ініціативу. Одні висловили критику коректно, інші не соромилися у висловлюваннях.

"Цікава пропозиція! Але ж можна послухати й інші. Впевнена, що люди можуть щось запропонувати. Можливо, було б краще зробити конкурс на назву та вислухати аргументації. Місто має історію", — написала Алла Власкіна.

"А герої-васильківці сиділи в кущах, коли британці зважували давати чи не давати? Ви там здуріли, порівнюючи загиблих наших хлопців з іноземцями?!" — обурилася Тетяна Слепченкова.

Нагадаємо, 10 квітня британський прем'єр-міністр приїхав до України з неоголошеним заздалегідь робочим візитом та провів переговори з президентом Володимиром Зеленським. Після офіційної зустрічі Джонсон прогулявся центром Києва і навіть отримав несподіваний подарунок: керамічних півників, які стали справжнім хітом після фото з обстріляної російськими військами Бородянки. Такий півник уцілів на кухонній шафці у зруйнованій багатоповерхівці.

3 травня Борис Джонсон виступив онлайн перед депутатами українського парламенту. У своєму відеозверненні британський прем'єр оголосив про постачання в Україну нової військової допомоги, розміром 300 мільйонів фунтів стерлінгів.