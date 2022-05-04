Новій набережній Василькова присвоїли ім'я Бориса Джонсона

Це рішення сподобалося не всім. Люди вважають, наприклад, що такої честі гідніші українські захисники, які віддали життя за свою країну.

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Мер Василькова Київської області Наталя Баласинович повідомила на своїй Facebook-сторінці про те, що нову міську набережну на річці Стугна, яку відкрили минулої осені на День міста, вирішили назвати на честь британського прем'єр-міністра Бориса Джонсона.

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"Наша нова набережна тепер матиме ім'я великого друга України Бориса Джонсона, як він себе називає Boris Johnsonuk", — зазначила Баласинович.

Це рішення вона обґрунтувала тим, що Джонсон першим серед європейських лідерів вирішив надати повномасштабну військову допомогу Україні, підтримавши прагнення українців перемогти російських загарбників.

У коментарях під постом не всі підписники мера підтримали цю ініціативу. Одні висловили критику коректно, інші не соромилися у висловлюваннях.

"Цікава пропозиція! Але ж можна послухати й інші. Впевнена, що люди можуть щось запропонувати. Можливо, було б краще зробити конкурс на назву та вислухати аргументації. Місто має історію", — написала Алла Власкіна.

"А герої-васильківці сиділи в кущах, коли британці зважували давати чи не давати? Ви там здуріли, порівнюючи загиблих наших хлопців з іноземцями?!" — обурилася Тетяна Слепченкова.

Нагадаємо, 10 квітня британський прем'єр-міністр приїхав до України з неоголошеним заздалегідь робочим візитом та провів переговори з президентом Володимиром Зеленським. Після офіційної зустрічі Джонсон прогулявся центром Києва і навіть отримав несподіваний подарунок: керамічних півників, які стали справжнім хітом після фото з обстріляної російськими військами Бородянки. Такий півник уцілів на кухонній шафці у зруйнованій багатоповерхівці.

3 травня Борис Джонсон виступив онлайн перед депутатами українського парламенту. У своєму відеозверненні британський прем'єр оголосив про постачання в Україну нової військової допомоги, розміром 300 мільйонів фунтів стерлінгів.