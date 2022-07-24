Борис Джонсон планирует вернуться на должность премьер-министра Великобритании — СМИ

Политик считает, что его преемник разочарует парламент, поэтому рассчитывает, что консерваторы позовут его на прежнюю должность.

Недавно ушедший в отставку британский парламентарий и бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон планирует вернуться на свое место через определенное время. Об этом сообщает The Sunday Times со ссылкой на свои источники в канцелярии главы британского правительства.

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Дружественный по отношению к Украине политик-консерватор считает, что в его силах привести Консервативную партию к победе на выборах через некоторое время.

Как известно, часть политиков, пытавшихся отстранить Бориса Джонсона от должности премьер-министра Великобритании и главы Консервативной партии, уже столкнулись с критикой избирателей. Это может повлиять на результаты ближайших выборов.

Поэтому Джонсон намерен вернуть себе должность премьера в будущем и уходит в отставку с видом человека с незавершенными делами.

[ + – ] Борис Джонсон в "Укрзализныце" Фото: Укрзализныця

Экс-глава правительства считает, что его преемник разочарует парламент и избирателей, поэтому консерваторы позовут Джонсона на его прежние должности.

"Джонсон думает, что приход любого его преемника к власти может привести к катастрофе и через несколько лет после поражения консерваторов на всеобщих выборах партия сможет вернуться, когда потребуется кто-то энергичный и способный снова привести консерваторов к власти. По его мнению, он может стать этим человеком", — отмечает инсайдер издания.

7 июля 2022 Борис Джонсон ушел в отставку с поста главы британского правительства и главы Консервативной партии. Выборы следующего премьер-министра Великобритании пройдут 5 сентября этого же года. И наиболее вероятным победителем голосования является глава МИД Великобритании Лиз Трасс.

Напомним, Борис Джонсон произнес прощальную речь в британском парламенте фразой из фильма "Терминатор".

Также Фокус писал об улице Бориса Джонсона на Закарпатье, которая раньше носила имя Льва Толстого.