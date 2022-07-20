"Hasta la vista, baby": Джонсон произнес прощальную речь в британском парламенте (видео)

Британский премьер вспомнил об Украине и призвал своего приемника защищать украинцев и держаться рядом с американцами.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выступил в британском парламенте во время последней на своей должности серии вопросов к главе правительства. В своей последней речи к депутатам он вспомнил Украину, дал советы своему приемнику. Прощальное слово Джонсон произнес из фильма "Терминатор" — Hasta la vista, baby. Прямая трансляция выступления совершалась на телеканале Sky News.

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Среди советов, которые дал Борис Джонсон своему приемнику был призыв к поддержке Украины.

"Во-первых, держитесь рядом с американцами, защищайте украинцев, выступайте за свободу и демократию повсюду", — подчеркнул Джонсон.

Также он порекомендовал следующей команде британского правительства снизить налоги и провести дерегуляцию, чтобы получить прилив инвестиций.

"Я люблю Министерство финансов, но помните, что если бы мы всегда прислушались к Министерству финансов, мы бы не построили М25 (Лондонская орбитальная магистраль, — ред) или туннель под Ла-Маншем (туннель, что объединяет континентальную Европу и Британию, — ред)", — сказал он.

В конце своей речи Джонсон поблагодарил всех и произнес фразу из фильма "Терминатор" — Hasta la vista, baby, попрощавшись таким образом.

Напомним, 7 июля Борис Джонсон объявил, что уходит в отставку на фоне массовых увольнений членов правительства.

По информации СМИ, Консервативная партия планирует к 21 июля сократить число кандидатов на пост следующего премьер-министра Великобритании до двух человек, а к сентябрю выбрать нового лидера.