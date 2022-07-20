"Hasta la vista, baby": Джонсон виголосив прощальну промову в британському парламенті (відео)

Британський прем'єр згадав про Україну і закликав свого наступника захищати українців та триматися поряд з американцями.

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон виступив у британському парламенті під час останньої на своїй посаді серії питань до глави уряду. У своїй останній промові до депутатів він згадав Україну, дав поради своєму наступнику. Прощальне слово Джонсон вимовив із фільму "Термінатор" — Hasta la vista, baby. Пряма трансляція виступу відбувалася на телеканалі Sky News.

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Серед порад, які дав Борис Джонсон своєму наступнику, був заклик до підтримки України.

"По-перше, тримайтеся поряд з американцями, захищайте українців, виступайте за свободу та демократію всюди", — наголосив Джонсон.

Також він порекомендував наступній команді британського уряду знизити податки та провести дерегуляцію, щоб отримати приплив інвестицій.

"Я люблю Міністерство фінансів, але пам'ятайте, що якби ми завжди прислухалися до Міністерства фінансів, ми не збудували б М25 (Лондонська орбітальна магістраль, — ред.) або тунель під Ла-Маншем (тунель, що об'єднує континентальну Європу та Британію, — ред.)", — сказав він.

Наприкінці своєї промови Джонсон подякував усім і сказав фразу з фільму "Термінатор" — Hasta la vista, baby, попрощавшись у такий спосіб.

Нагадаємо, 7 липня Борис Джонсон оголосив, що йде у відставку на тлі масових звільнень урядовців.

За інформацією ЗМІ, Консервативна партія планує до 21 липня скоротити кількість кандидатів на посаду наступного прем'єр-міністра Великобританії до двох осіб, а до вересня обрати нового лідера.