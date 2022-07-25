Джонсон планирует совершить прощальную поездку в Украину перед своей отставкой, — СМИ

По словам источника, премьер Британии действительно чувствует ответственность за то, что был самым большим сторонником Зеленского. Он не может просто уйти и не убедиться, что мир прикрывает его.

Премьер-министр Британии Борис Джонсон перед своей отставкой в сентябре планирует в последний раз посетить Украину. Об этом сообщает издание The Telegraph со ссылкой на собеседника в британском правительстве.

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"Он действительно чувствует ответственность за то, что был самым большим сторонником Зеленского. Он не может просто уйти и не убедиться, что мир прикрывает его", — рассказал источник журналистам.

По информации СМИ, во время телефонного разговора с Борисом Джонсоном Владимир Зеленский сказал премьеру Британии, что следил за его последним выступлением в британском парламенте и процитировал его финальную фразу "Hasta la vista, baby".

О намерениях Джонсона посетить Киев стало известно именно после разговора двух лидеров в пятницу, 22 июля. Однако неизвестно, когда именно британский лидер может приехать в Украину. Визит Джонсона может быть третьим по счету с момента полномасштабного вторжения РФ.

В ближайшее время планируется еще один телефонный разговор между Зеленским и Джонсоном.

Напомним, 24 июля СМИ сообщали, что Борис Джонсон планирует вернуться на должность премьер-министра Великобритании. Политик считает, что его преемник разочарует парламент, поэтому рассчитывает, что консерваторы позовут его на прежнюю должность.

20 июля он произнес прощальную речь в британском парламенте. Британский премьер вспомнил об Украине и призвал своего приемника защищать украинцев и держаться рядом с американцами. Прощальное слово Джонсон произнес из фильма "Терминатор" — Hasta la vista, baby.

Тем временем за кресло главы правительства британии борются бывший глава Минфина Британии Риши Сунак и глава МИД Лиз Трасс. Они вышли в финальную гонку и до 5 сентября будут пытаться завоевать как можно больше симпатий избирателей.