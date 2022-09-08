Канадка українського походження може стати новим генсеком НАТО, — CBS News

США та ЄС, за даними журналістів, серйозно розглядають кандидатуру Христі Фріланд і вважають, що жінка на цій посаді може "освіжити" Альянс.

Заступниця прем'єр-міністра Канади українського походження Христя Фріланд може стати новим генеральним секретарем НАТО. Про це повідомляє CBS News, посилаючись на свої обізнані джерела.

Журналісти зазначають, що після появи в ЗМІ інформації про можливе призначення Христі Фріланд на посаду генсека НАТО, західний кореспондент вирішив безпосередньо поцікавитися у канадської політикині щодо її подальшого працевлаштування.

Очікувано віцепрем'єр-міністриня Канади нагадала, що вона вже має дві "роботи", зокрема в статусі міністра фінансів.

CBS News стверджує, що відразу чотири джерела повідомили, що кандидатура Христі Фріланд протягом останніх місяців серйозно обговорюється як наступник чинного генсека НАТО Єнса Столтенбера.

"Є кілька дуже кваліфікованих жінок, які були б дуже хорошими кандидатами. Схоже, є певна нагода для того, щоб наступним генеральним секретарем НАТО стала жінка", — заявив у спілкуванні із журналістами високопосадовець Північноатлантичного Альянсу.

Співробітники штаб-квартири НАТО на офіційному рівні стримано коментують можливе призначення канадської політикині на таку високу посаду. Чиновники вважають, що Альянс після відставки Єнса Столтенберга прагне отримати "свіжий досвід", і генсеком має стати людина, "яка має кмітливість і значні міжнародні зв'язки".

"Появу канадця на посту генсека можна вітати з погляду посилення участі Канади в Альянсі. Про неї добре відгукуються в європейських і трансатлантичних колах безпеки. Я думаю, що це дає їй законний шанс (на призначення на посаду — ред.)", — заявив співробітник аналітичного центру "Атлантична рада" Кріс Скалуба.

Нагадаємо, що Єнс Столтенберг був призначений на посаду генсека НАТО в 2014 році, змінивши на цій посаді Андерса Фог Рассмусена. Повноваження топчиновника спливали у жовтні 2022 року. Через повномасштабне вторгнення ЗС РФ в Україну союзники домовилися, що Єнс Столтенберг займатиме посаду генсека НАТО до 30 вересня 2023 року.

Варто зазначити, що у серпні 2020 року політикиня українського походження Христя Фріланд очолила міністерство фінансів Канади. Чиновниця стала першою жінкою в історії країни на цій посаді. Незважаючи на призначення до Мінфіну Канади, Христя Фріланд зберегла за собою посаду віцепрем'єр-міністрині.

Також повідомлялося, що новим генсеком НАТО може стати поки що чинний прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон. За даними видання The Telegraph, кандидатуру британського політика активно розглядають США через недовіру до європейських урядовців.