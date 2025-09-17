Канада призначила спецпредставницю з питань відбудови України: хто це та чим вона буде займатись

Спеціальною представницею Канади з питань відбудови України стане політикиня українського походження Христя Фріланд.

Для цього вона покине посаду міністерки транспорту та внутрішньої торгівлі, пише Bloomberg.

Журналісти з посиланням на чиновника з уряду Канади, який побажав зберегти анонімність, пояснили, що на посаді спеціального представника по Україні, Фріланд буде безпосередньо співпрацювати з прем'єр-міністром країни Марком Карні та українськими лідерами над планом відновлення економіки країни.

Також Фріланд буде налагоджувати зв'язки з канадськими бізнес-лідерами та лідерами профспілок, а також з українською громадою Канади.

Марк Карн заявив, що Фріланд має "унікальні переваги" для цієї роботи, враховуючи її досвід роботи на посадах міністра фінансів, закордонних справ та міжнародної торгівлі.

Автори матеріалу підкреслили, що Фріланд має українське коріння та володіє українською мовою. Вони пригадали, що саме Фріланд сприяла рішучій підтримці України з боку Канади під час перебування в уряді та допомогла очолити ініціативу міністрів фінансів країн "Великої сімки" щодо використання заморожених активів російського центрального банку для підтримки України.

Нагадаємо, у 2022 році США та ЄС розглядали кандидатуру Христі Фріланд на посаду генсека НАТО.

Фокус також писав про те, що Україна отримає від Канади дрони, снаряди та бронетехніку на понад 1 мільярд доларів.