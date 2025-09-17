В Киеве откроется постоянное представительство Европарламента, — Роберта Метсола

Глава Европейского парламента Роберта Метсола, которая прибыла с визитом в Киев 17 сентября, заявила, что в украинской столице появится постоянное представительство Европарламента.

Related video

Эти слова прозвучали во время ее выступления на пленарном заседании 14-й сессии в Верховной Раде Украины. Офис, который будет размещен рядом с Делегацией ЕС, станет сигналом большего присутствия и поддержки Европы на месте, сообщает Kyiv Post. Слова европолитика об открытии представительства в сессионном зале встретили стоя и аплодисментами.

Свое выступление в Верховной Рады Метсола начала с того, что высказала соболезнования в связи с гибелью экс-спикера Андрея Парубия и призвала не забывать цену этой войны.

"Я знаю, что Украина победит, и мир вернется. Но как скоро этот мир придет и на каких условиях, зависит от вас, потому что ничто не может и не будет решаться об Украине без Украины", –заявила она. Политик подчеркнула, что мир в Украине должен быть постоянным и опираться на справедливость и достоинство, чтобы он не оказался фальшивым и не привел к новой, еще более разрушительной войне.

Метсола заверила, что Европа и дальше будет поддерживать Украину оружием, боеприпасами и обучением. Также продолжится гуманитарная поддержка пострадавших в этой войне, а давление на Россию будет нарастать.

Глава Европарламента выразила надежду, что 19-й пакет антироссийских санкций скоро будет принят, а также отметила, что ЕС продолжит свой путь прочь от российского газа

Визит Роберты Метсолы: что известно

Визит Метсолы обещает быть насыщенным. Она планирует встретиться с президентом Владимиром Зеленским, главой правительства Юлией Свириденко и спикером Верховной рады Русланом Стефанчуком, а также провести беседы с лидерами фракций и групп парламента.

У себя в Х политик уже опубликовала первые кадры из Киева.

"Вернулась в Киев. Спустя 1300 дней с начала агрессии я нахожусь в Украине с мощным посланием поддержки. Как и в первый день, мы будем рядом с вами", – подписала Метсола кадр, где рядом с ней спикер ВР Стефанчук.

Роберта Метсола и спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук Фото: Роберта Метсола/Х

Свой визит Роберта начала с того, что почтила память погибших защитников Украины:

"Я хотела начать свой визит в Киеве, отдавая дань уважения мужеству всех тех, кто отдал свою жизнь за свободу. Дань памяти павшим, символизирующая силу единства".

Роберта Метсола почтила память павших украинских защитников в Киеве Фото: Роберта Метсола/Х

Ранее сообщалось, что в Европе идет борьба против зависимости от невозобновляемых источников энергии, особенно природного газа из РФ.

Напомним также, с какой целью президент Польши спекулирует на теме евроинтеграции Украины.