Подножка от соседа: с какой целью президент Польши спекулирует на теме евроинтеграции Украины

Президент Польши Кароль Навроцкий заявляет, что вопрос вступления Украины в НАТО следует отложить, а ее интеграция в Евросоюз (ЕС) является преждевременной. Какие рычаги имеет Киев с тем, чтобы изменить позицию Варшавы в этих вопросах, выяснял Фокус.

В понедельник, 8 сентября в рамках официального визита в Литву новоизбранный польский президент Кароль Навроцкий высказался против интеграции Украины в Европейский Союз (ЕС) и Североатлантический Альянс (НАТО).

По словам 42-летнего польского лидера, государство, которое воюет, не может вступить в НАТО.

"Это означало бы, что и Польша, и Литва будут воевать, поэтому эту дискуссию следует отложить, это просто нереально и невозможно", — отметил президент РП в интервью литовской телерадиокомпании LRT. Касательно же евроинтеграции Киева глава польского государства высказался следующим образом: "Конечно, я считаю, что Украина в будущем должна быть частью цивилизации, если мы хотим искать прилагательные, скажем, латинской или западной цивилизации. Однако, по моему мнению, сегодняшняя дискуссия о членстве Украины в Европейском Союзе является преждевременной".

Почему Навроцкий высказался против Украины именно сейчас

При этом господин Навроцкий в очередной раз напомнил о вкладе Варшавы в поддержку воюющей Украины: "Поляки были первыми, кто предоставил Украине такую значительную поддержку в виде военной техники и принял миллион украинцев в Польшу, чтобы обеспечить социальную поддержку Украины. Поэтому мы, поляки, считаем, что урок солидарности мы выполнили как нельзя лучше и продолжаем это делать, чувствуя то, что сегодня переживает Украина из-за нападения Российской Федерации".

Весьма показательно, что на этот раз президент Польши не акцентировал внимание на ранее неоднократно озвученном требовании по урегулированию крайне чувствительных исторических споров прежде чем Польша включит Украине зеленый свет на пути в НАТО и ЕС.

Заявление Кароля Навроцкого прозвучало на фоне старта скрининга по последнему кластеру переговоров о вступлении Украины в ЕС, посвященному сельскому хозяйству. Данные тематические встречи продлятся до 10 сентября включительно. Украинскую делегацию возглавляет вице-премьер-министр Тарас Качка.

"Для нас эта сессия скрининга — итог многолетнего сотрудничества с Евросоюзом. Мы знаем наши преимущества, знаем вызовы, и сегодня имеем возможность заложить фундамент для дальнейшей интеграции украинского агросектора в общую политику ЕС", — подчеркнул чиновник, открывая сессию.

Зато президент Владимир Зеленский, комментируя на днях вопрос западных гарантий безопасности для Украины, подчеркивал, что членство Украины в ЕС будет вынесено в документ отдельным пунктом.

Какими козырями в дискурсе с поляками обладает Украина

Все общественно-политические движения в Восточной Европе свидетельствуют о том, что приближение Украины к ЕС от пустой болтовни перешло к реальным делам, убежден политолог, управляющий партнер "Национальной антикризисной группы" Тарас Загородний.

"Свежие заявления польского лидера — это публичное проявление того, что мы являемся конкурентами в экономической, безопасности на геополитической сферах. Поляки не хотят видеть нас в ЕС по многим причинам. Среди прочего, они опасаются, что после принятия Украины в Евросоюз, из Польши повыезжают обратно на Родину наши люди, которые неслабо питают их экономику. Кроме того, поляки боятся конкуренции с Украиной за инвестиции. Собственно, поэтому их лидеры систематически вытягивают вопрос, как они говорят, "Волынской разные" и т.д.", — отмечает эксперт в разговоре с Фокусом.

Подчеркнув, что именно поляки раньше были восточноевропейской витриной, политолог отметил: "Тамошние политики постоянно говорили, мы, мол, адвокаты Украины в Европе. Между тем, у поляков, как и у россиян в отношении украинцев есть некий имперский зуд, но еще неизвестно, кто кому на самом деле будет адвокатом — они нам или наоборот. Дело в том, что Украина через свою армию, спецслужбы и ВПК становится одним из центров влияния в Европе и далеко не факт, что поляки будут адвокатами, то есть, "старшими братьями" в переводе с дипломатического языка. Украина уже небезосновательно говорит, что мы будем на равных и это откровенно бесит польскую власть, потому что это жесткая конкуренция — за ресурсы, инвестиции и многое другое. Впрочем, считаю, что военная гегемония будет влиять на наши отношения. Например, нужно говорить полякам: "Хотите в наш магазинчик безопасности с доступом к нашему ВПК? Хотите. А что нам за это будет?". Это — лишь один из действенных рычагов давления на польскую сторону".

Сейчас у Украины и Польши, считает Тарас Загородний, есть "дружба из-за необходимости", которая еще неоднократно будет проходить испытания на прочность: "Поляки еще хорошо будут компостировать нам мозги и играть на комплексе нашей неполноценности. К сожалению, в наши стране еще есть куча идиотов, которые на эти психологические приемы ведутся. Но рациональная линия следующая: поляки хотят ракетный щит Украины и поэтому в конце концов задвинут в дальнюю полочку всю эту историю с тем, кто кого зарезал в каком-то там тысячелетии. Кстати, мало кто это заметил, но у нас принят и уже подписан президентом закон об операции "Висла", где предусмотрены компенсации. Так что нам тоже есть чем компостировать мозги полякам. Словом, украинско-польские игры еще будут продолжаться и по большому счету — это нормально".

От вступления Украины в ЕС, резюмирует политолог, будет страдать не только Польша, но и Венгрия, Словакия, Румыния, но "на всех соседских тараканов" существуют индивидуальные и достаточно действенные средства.

Наряду с тем, Тарас Загородний не умаляет роль, которую сыграла Варшава в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину в 2022 году. "Так или иначе, но к полякам у нас не может быть претензий, потому что в начале войны они действительно очень много сделали. В частности, пока Байден две недели подряд думал и выжидал, поляки на свой страх и риск предоставили нам оружие без ответа из Вашингтона о том, работает ли статья 5-я НАТО. При этом должны понимать, что европейцы в целом нам помогают не от доброй души. На самом деле им страшно, поскольку они наконец поняли, что если Украина упадет, то им всем конец", — аргументирует эксперт.

Какую роль могут сыграть США в процессе евроинтеграции Украины

В то же время политолог Алексей Якубин в разговоре с Фокусом акцентирует: "На первом этапе полномасштабной войны Польша действительно очень помогала Украине. Но с другой стороны, мне кажется, что часть польской элиты рассматривала и рассматривает нашу страну, как чрезвычайно серьезного конкурента, в том числе в ЕС. Я, например, недавно видел статистику по данным доноров и реципиентов получения помощи со стороны центрального бюджета Евросоюза. Так вот, Польша является одним из крупнейших реципиентов, получая миллиарды и миллиарды евро ежегодно. Поэтому в Польше и в других таких странах-реципиентах понимают: присоединение Украины к ЕС автоматически будет означать, что большинство средств получит именно Киев. Собственно, в том числе из-за данного фактора, "сюрпризы" от Польши и других стран на евроинтеграционном пути фактически неизбежны".

Напомнив о позиционировании Польши в качестве евро адвоката Украины, политолог констатировал: "Сейчас мы видим, что этот так называемый адвокат, или часть польской элиты, категорически не желает, чтобы Украина успешно осуществляла финальные шаги в направлении вступления в ЕС. Поэтому, должны понимать, что поддержка в плане войны — это одна история, а вот евроинтеграционные движения — совсем другая. Убежден, что когда начнутся сущностные переговоры о присоединении Украины к Евросоюзу, поляки и не только, не один раз будут подставлять нам подножки, потому что будут видеть себе в этом определенные угрозы".

Отвечая на вопрос о том, каким образом в сложившихся условиях должен действовать Киев, Алексей Якубин отметил следующее: "Действовать нужно на нескольких уровнях. Во-первых, нужно работать не только с Польшей (или другими "проблемными" странами) напрямую, но и непосредственно с Брюсселем, у которого есть возможности влиять на государства-члены ЕС. Во-вторых, нужно работать со всеми политическими силами в данном случае Польши. Часть партийных игроков точно будет играть не в ущерб Украине. Плюс, как свидетельствует общеевропейская социология, в большинстве стран достаточно высокий показатель одобрения приема Украины в ЕС. Этот момент можно у нужно использовать нашими дипломатическими каналами, потому что составленное общественное мнение — не пустой звук".

Кроме того, отмечает Алексей Якубин, на евроинтеграционном пути Киев должен использовать и "фактор США", поскольку у американцев есть возможности и рычаги влияния на ряд восточноевропейских стран, в том числе на Польшу. В случае, если Украина, прогнозирует политолог, действительно получит членство в ЕС, как часть гарантий безопасности, именно Вашингтон будет влиять на Навроцкого, Орбана и других. При этом, отмечает эксперт, Украина тоже должна адаптировать свое законодательство к евростандартам с тем, чтобы снять даже поводы для некоторых стран спекулировать на этой теме.