"Неважно, что думает Москва": Венгрия против вступления Украины в ЕС

Венгрия официально отвергает возможность вступления Украины в Европейский Союз. Министр иностранных дел страны Петер Сийярто объяснил, что позиция Будапешта не изменится, несмотря на отношение России к этому вопросу.

Related video

Так, на своей странице в Facebook Петер Сийярто написал, что позиция Будапешта основывается на мнении венгерских граждан, которые высказались против членства Украины в ЕС из-за возможного влияния на внутренний рынок труда, сельское хозяйство и безопасность страны. Министр добавил, что, несмотря на заявления президента Украины Владимира Зеленского, Венгрия определяет свою позицию независимо от позиций других государств, в частности России.

Также Петер Сийярто подчеркнул, что вступление Украины в ЕС не поддерживается Венгрией, даже если Киев надеется на позитивное отношение Москвы к этому вопросу.

"Нам безразлично, что думает Москва о членстве Украины в ЕС. Нам интересно, что думают венгры, а они выразили свою позицию: они не хотят, чтобы Украина стала членом ЕС! Они не желают, чтобы украинцы уничтожили наших фермеров, наш рынок труда и нашу безопасность! Итак, хотя президент Зеленский зря доверяет россиянам, мы не поддерживаем вступление Украины в ЕС", — говорится в заметке.

Публикация Петера Сийярто на странице в Facebook Фото: Скриншот

Напомним, что во время недавней пресс-конференции Владимир Путин заявил, что Москва всегда выступала против вступления Украины в НАТО, но не возражала ее членству в ЕС. Более того, он поделился с журналистами, что готов встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленский, однако при условии, что он прибудет в Москву.

Кроме этого, недавно министр обороны Польши Михал Косиняк-Камыш заявил, что Украина не получит поддержки Варшавы в процессе вступления в ЕС, если не будет решен вопрос Волынской трагедии.

Более того, на днях в эфир российских СМИ неожиданно вышел экс-президент Украины Виктор Янукович и заявил, что якобы ставил в общем итоге задачу на вступление Украины в ЕС.