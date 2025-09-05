"Байдуже, що думає Москва": Угорщина проти вступу України до ЄС

Угорщина офіційно відкидає можливість вступу України до Європейського Союзу. Міністр закордонних справ країни Петер Сійярто пояснив, що позиція Будапешта не зміниться, незважаючи на ставлення Росії до цього питання.

Так, на своїй сторінці у Facebook Петер Сіярто написав, що позиція Будапешта ґрунтується на думці угорських громадян, які висловилися проти членства України в ЄС через можливий вплив на внутрішній ринок праці, сільське господарство та безпеку країни. Міністр додав, що, попри заяви президента України Володимира Зеленського, Угорщина визначає свою позицію незалежно від позицій інших держав, зокрема Росії.

Також Петер Сійярто підкреслив, що вступ України до ЄС не підтримується Угорщиною, навіть якщо Київ сподівається на позитивне ставлення Москви до цього питання.

"Нам байдуже, що думає Москва про членство України в ЄС. Нам цікаво, що думають угорці, а вони висловили свою позицію: вони не хочуть, щоб Україна стала членом ЄС! Вони не бажають, щоб українці знищили наших фермерів, наш ринок праці та нашу безпеку! Отже, хоч президент Зеленський даремно довіряє росіянам, ми не підтримуємо вступ України до ЄС", — йдеться в дописі.

Публікація Петера Сіярто на сторінці у Facebook Фото: Скриншот

Нагадаємо, що під час нещодавньої пресконференції Володимир Путін заявив, що Москва завжди виступала проти вступу України до НАТО, але не заперечувала її членству в ЄС. Ба більше, він поділився із журналістами, що готовий зустрітися із президентом України Володимиром Зеленський, однак за умови, що він прибуде до Москви.

Окрім цього, нещодавно міністр оборони Польщі Міхал Косіняк-Камиш заявив, що Україна не отримає підтримки Варшави у процесі вступу до ЄС, якщо не буде розв'язане питання Волинської трагедії.

Ба більше, днями в ефір російських ЗМІ неочікувано вийшов екс-президент України Віктор Янукович та заявив, що нібито ставив у загальному підсумку завдання на вступ України до ЄС.