Бандера не виноват: почему на самом деле поляки раздражены украинцами и как исправить ситуацию

На фоне полномасштабной российско-украинской войны, которая продолжается, серьезно обострились отношения с еще одним соседом — Польшей. Итак, что сейчас происходит между Киевом и Варшавой и каким образом возможно сгладить острые дипломатические углы, выяснял Фокус.

Еще буквально несколько дней назад новоизбранный президент Польши, 42-летний Кароль Навроцкий поздравлял Украину с Днем независимости и подчеркивал важность для Варшавы разностороннего сотрудничества с Киевом. Однако вскоре после этого польский лидер, во-первых, анонсировал законодательную инициативу, которая в Уголовном кодексе соседнего государства приравняет "бандеровский символ" к нацистским и коммунистическим атрибутам, а во-вторых, ветировал новую редакцию закона о помощи гражданам Украины, сделав таким образом доступной выплату 800+ (ежемесячная выплата в размере 800 злотых, или более $200, на каждого ребенка) только тем украинцам, которые работают официально.

Зато посольство Украины в Польше в среду, 27 августа обнародовало разъяснения по ситуации. Среди прочего, отмечается, что действующий специальный закон в Польше относительно украинских беженцев действует до 30 сентября 2025 года включительно. В то же время режим временной защиты для украинцев продлен решением Совета Европейского Союза (ЕС) до 4 марта 2027 года, и он распространяется также на территорию Польши. В дипломатическом ведомстве призвали граждан Украины не делать поспешных шагов по изменению своего правового статуса и при необходимости обращаться за индивидуальной консультацией к юристам.

Как в дальнейшем будут развиваться отношения Украины и Польши

Констатировав, что отношения между Украиной и Польшей становятся гораздо более сложными, политолог Дмитрий Левусь в разговоре с Фокусом заметил: "Несмотря на ощутимое "похолодание", я бы не стал сейчас прибегать к каким-то апокалиптическим прогнозам, поскольку общая угроза со стороны Российской Федерации никуда не испарилась. В то же время между Украиной и Польшей существует уровень наработанных устойчивых связей, несмотря на смену власти и, как ни странно, взаимозависимость стран друг от друга также. Думаю, что определенный период мы еще будем наблюдать уменьшение активности контактов, но это не будет на глобальном уровне".

По мнению эксперта, кроме внутренне польских, скажем так, недружественных законодательных шагов в отношении Украины, будут также иметь место попытки официальной Варшавы перетянуть внимание США от Киева на себя: "Учитывая это, не исключаю политику диктата Польши в регионе центральной и восточной Европы, поскольку поляки себя здесь позиционируют в качестве проводников политики Соединенных Штатов. А вот насколько серьезно Америка это воспринимает — большой вопрос, ведь, к примеру на крайней встрече Трампа с Зеленским и рядом евролидеров в Белом доме Навроцкого не было. Звучат разные объяснения, почему именно не было и среди них есть такое, что вроде бы Дональд Трамп не слишком хотел его видеть. Впрочем, я думаю, там комплексная проблема. Так или иначе, но впереди в отношениях с Польшей у нас сложные времена".

Апеллируя к личному общению с представителями польского политикума и экспертных кругов, Дмитрий Левусь резюмировал: "Отождествление поляков себя с Соединенными Штатами и институтами НАТО часто лишают Варшаву в плане военно-политических решений способности быть решительной. То есть поляки осуществляют законодательные "наезды" на украинцев, которые нашли пристанище в Польше, муссируют постоянно исторические вопросы, но российских дронов, которые залетают на их территорию, почему-то не видят. То есть поляки неправильно понимают, с одной стороны, что такое национальная безопасность, а с другой — общая безопасность партнеров в условиях войны".

Дипломатическая оттепель в отношениях по линии Киев-Варшава, по мнению Дмитрия Левуся, может произойти после "более глобального осложнения", а именно — расширения российской агрессии на Европу.

Почему Киев по-особенному должен "наводить мосты" с польским президентом

Проблема в украинско-польских отношениях имеет конкретное имя и фамилию, отмечает в разговоре с Фокусом политолог Владимир Фесенко. "Эта фамилия — Навроцкий. Проблема только в ней. Наряду с тем, к большому сожалению, есть риски более серьезные. Дело в том, что изменение настроений поляков, зафиксированное на недавних президентских выборах, может продолжиться и в конце концов на следующих парламентских выборах в Польше партия "Право и справедливость" (ПиС) может заключить коалиционное соглашение с "Конфедерацией" — откровенно антиукраинской политической силой. Вот тогда для нас возникнут настоящие большие риски, а то что сейчас наблюдается — цветочки. В целом следует понимать, что там к властному рулю пришел молодой неопытный президент, который хочет заигрывать с обществом и не воспринимает Россию в качестве угрозы Польше", — акцентирует политолог.

Подчеркнув, что в Польше сейчас доминирующим настроением является не солидарность с Украиной, а раздражение украинскими беженцами, эксперт констатировал: "К сожалению, имеем в Польше большую волну бытового национализма и бытового антиукраинства. Это очень и очень серьезная проблема, мотивы которой достаточно разные — начиная от польских фермеров, которые видят в наших сельскохозяйственных производителях конкурентов, заканчивая польскими женщинами, которые считают, что украинки отбивают у них их мужчин. В такой ситуации нет простого рецепта "лечения". Здесь нужна комплексная политика. Сейчас нам нужно решать в первую очередь проблему Навроцкого. С ним нужно серьезно работать, потому что он, знаете, ведет себя, как президент-подросток, у которого на полную катушку играют политические гормоны. Он хочет продемонстрировать, какой он крутой. А поскольку на России продемонстрировать это невозможно, он в фокус внимания взял именно Украину".

Моделируя дальнейшую дипломатическую траекторию, Владимир Фесенко подчеркнул: "Думаю, с Навроцким постепенно удастся наладить отношения хотя бы частично, и наш МИД и Офис президента этим непременно будут заниматься. Нужно в конце концов его в Украину привезти и напоминать ему через советников и экспертов, что проблема Польши не в Украине, а в РФ и Беларуси. Я думаю, он постепенно это поймет".

Поляки, отмечает политолог, всегда воспринимали Украину в качестве своего политического и экономического ресурса, но полномасштабная война изменила ситуацию и теперь Киев является мощным конкурентом Варшавы в целом ряде отраслей.

"Кроме того, Украина перебила роль Польши — все внимание теперь на Украине со стороны Евросоюза. Поэтому еще раз подчеркиваю: нужно очень тщательно работать с Навроцким, но одновременно осторожно, чтобы не вызвать ревность со стороны премьера Туска. Также чрезвычайно важно работать с польским общественным мнением. Одним словом, нужна взвешенная комплексная кампания, системная и долговременная работа, которая должна исправить отношение поляков к Украине и украинцам. Здесь не может быть одноразового и быстрого эффекта. Но я бы не делал бы и панические выводы вроде "Все пропало" и Польша будет врагом для нас. Нет, этого не произойдет, несмотря на нынешнюю неблагоприятную дипломатическую погоду. Бытовые эмоции плюс деформированные установки некоторых польских политиков направлены в неправильную сторону и в конце концов этот бумеранг ударит по самой Польше", — отмечает политолог, добавляя, что значительная часть поляков и тамошних элит это понимает. "Поэтому у нас в Польше есть союзники, с которыми стоит более плодотворно работать с тем, чтобы исправить нынешние проблемы в двусторонних отношениях", — заключает Владимир Фесенко.

Оправданы ли антиукраинские настроения поляков

В то же время политолог Олег Постернак, комментируя Фокусу обострение между Киевом и Варшавой, отмечает: "На самом деле безоблачными отношения Украины и Польши нельзя было назвать еще задолго до избрания Кароля Навроцкого президентом. Зато Навроцкому сейчас необходимо реанимировать поддержку "Права и Справедливости" (ПиС). А для этого, как показывает опыт Венгрии и Словакии, лучшей мобилизационной темой являются антиукраинские шаги, потому что украинцы там являются элементом социально-политического раздражения. Собственно поэтому мы наблюдаем в Польше инициативы по урезанию социальной помощи украинцам и законодательные изменения по осуждению бандеровских символов. Это все — шаги, направленные на то, чтобы мобилизовать поляков в смысле поддержки Навроцкого и ПиС".

Акцентировав на том, что сейчас в Польше доминирует национальный эгоизм, политолог отметил: "Это объективная и абсолютно резонная вещь в стране, которая приняла очень много мигрантов. То же самое мы видим в Германии в отношении турок. Если обобщать, то это — серьезный компонент эволюции политической культуры в сторону дремучих консервативных инстинктов. Мне, как украинцу, конечно же, неприятны эти шаги со стороны поляков, но с точки зрения эффективности политических технологий, я их понимаю".

Эксперт отдельно отмечает, что до вступления Украины в Евросоюз де-юре, важно, чтобы Киев и Варшаву "максимально перековбасило", чтобы не переносить двусторонние проблемы в формат ЕС.

"Вряд ли кто-то сможет назвать Навроцкого адвокатом Украины, но нам лучше сейчас пройти эту сложную точку, когда всплывают дьявольские детали украинско-польских отношений, чем это будет в исторический момент, когда финализируются все переговоры Киева и ЕС по кластерам и будет приниматься финальное решение о вступлении Украины в Европейский Союз. Поэтому я считаю, что для нас к лучшему, что именно сейчас этот "джинн" выпущен из бутылки", — констатирует Олег Постернак.

При этом эксперт готов дать руку на отпор, что если бы поменять местами поляков и украинцев, наши с вами соотечественники сейчас так же раздражались бы от наплыва соседей в свое государство: "Считаю, что с достаточно высокой вероятностью украинцы вели себя в мирных условиях так же, как сейчас поляки. То есть, если сосед захлебывался бы в крови и огромная масса его населения приехала бы в Украину, 50-60% нашего общества в социальных сетях и частных общениях тяжело стонали бы, как их достали мигранты из той или иной страны".

С тем, чтобы выровнять украинско-польские отношения, отмечает эксперт, необходимо проводить "продуманную до мелочей стратегию", в рамках которой, аккуратно маневрируя, использовать в свою пользу по полной программе существующие противоречия между президентом Навроцким и премьером Туском.

Какова действенная украинская формула сотрудничества с поляками

В том, что антиукраинские настроения в Польше будут только расти убежден политолог Олег Саакян. В частности, в разговоре с Фокусом эксперт подчеркнул следующее: "Негативные тенденции усилятся, но они не перейдут в статус украинофобии, поскольку польская экономика и рынки крайне зависимы от Украины. 28 миллиардов начисления в польский бюджет от уплаты налогов украинцами — это только официально. А еще наши люди вывезли в Польшу много денег и военные наши присылают туда денежную помощь семьям. То есть цифра в разы больше де-факто, тогда как Польша потратила лишь 4 млрд евро с копейками на поддержку украинских беженцев. И если господин Навроцкий максимально поднимет градус антиукраинской риторики, то это может привести к большой волне выезда украинцев из Польши в другие европейские страны, что будет иметь для поляков крайне негативные экономические последствия. Очевидно, что на место украинцев не вернутся поляки из Британии или Швеции, а взамен прибудут сирийцы, пакистанцы и бангладешцы. Я не уверен, что избиратели господина Навроцкого очень этому обрадуются".

Нынешнюю тактику польского президента в отношении Украины политолог называет политическим наркотиком, "который очень легкий и с эффектом мгновенной эйфории": "На самом деле благодаря этому наркотику господин Навроцкий немало внутренних политико-социальных проблем "вешает" на украинцев. Это очень удобно в электоральном смысле. Но в целом должны понимать, что Польша является для Украины органическим конкурентом во многих сферах и проблемы были, есть и будут".

Отвечая на вопрос о том, каким образом хотя бы минимально выровнять отношения с польскими соседями, Олег Саакян отметил следующее: "Первое. Нам нельзя действовать в лоб — это неэффективно в международной политике, особенно с соседями. Второе. Мы сейчас не в том положении, чтобы выступать симметрично и действовать жестко, потому что мы в войне, на которой мы должны максимально концентрироваться. Поэтому должны брать интеллектом и переводить вопрос украинско-польских отношений в плоскость разумной и тонкой игры. Проще говоря, мы должны отвечать полякам так, чтобы всем было понятно, что мы сохранили достоинство, но не понятно, где мы потроллили наших оппонентов".

Киев, в ситуации усиления антиукраинских шагов со стороны польских властей, убежден Олег Саакян, должен обратиться к европартнерам в лице Германии, Швеции, Испании и других стран Европейского Союза (ЕС) с тем, чтобы они обеспечили определенные дополнительные компенсаторные механизмы, чтобы украинцы из Польши могли выехать в другие государства. В таком случае, отмечает политолог, польские власти столкнутся с целым рядом проблем вроде дефицита рабочей силы, тогда как Украина "с широкой улыбкой будет находиться в объятиях других европейских союзников. В целом, при подобном раскладе, акцентирует Олег Саакян, поляки окажутся в ситуации, когда им придется конкурировать за присутствие украинцев на их земле.