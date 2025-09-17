Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Політика

У Києві відкриється постійне представництво Європарламенту, — Роберта Мецола

Роберта Метсола заявила про відкриття в Києві постійного представництва Європарламенту
Перше фото Роберти Мецоли в Києві 17 вересня 2025 року | Фото: Роберта Мецола/Х

Голова Європейського парламенту Роберта Метсола, яка прибула з візитом до Києва 17 вересня, заявила, що в українській столиці з'явиться постійне представництво Європарламенту.

Related video

Ці слова прозвучали під час її виступу на пленарному засіданні 14-ї сесії у Верховній Раді України. Офіс, який буде розміщений поруч із Делегацією ЄС, стане сигналом більшої присутності та підтримки Європи на місці, повідомляє Kyiv Post. Слова європолітикині про відкриття представництва в сесійній залі зустріли стоячи та оплесками.

Свій виступ у Верховній Раді Мецола почала з того, що висловила співчуття у зв'язку із загибеллю екс-спікера Андрія Парубія і закликала не забувати ціну цієї війни.

"Я знаю, що Україна переможе, і мир повернеться. Але як скоро цей мир прийде і на яких умовах, залежить від вас, тому що ніщо не може і не буде вирішуватися про Україну без України", — заявила вона. Політикиня наголосила, що мир в Україні має бути сталим і спиратися на справедливість і гідність, щоб він не виявився фальшивим і не призвів до нової, ще більш руйнівної війни.

Мецола запевнила, що Європа й надалі підтримуватиме Україну зброєю, боєприпасами та навчанням. Також продовжиться гуманітарна підтримка постраждалих у цій війні, а тиск на Росію наростатиме.

Глава Європарламенту висловила сподівання, що 19-й пакет антиросійських санкцій незабаром буде ухвалено, а також зазначила, що ЄС продовжить свій шлях геть від російського газу

Візит Роберти Мецоли: що відомо

Візит Мецоли обіцяє бути насиченим. Вона планує зустрітися з президентом Володимиром Зеленським, главою уряду Юлією Свириденко та спікером Верховної ради Русланом Стефанчуком, а також провести бесіди з лідерами фракцій і груп парламенту.

У себе в Х політикиня уже опублікувала перші кадри з Києва.

"Повернулася до Києва. Через 1300 днів від початку агресії я перебуваю в Україні з потужним посланням підтримки. Як і в перший день, ми будемо поруч із вами", — підписала Мецола кадр, де поряд із нею спікер ВР Стефанчук.

Роберта Мецола знову в Києві
Роберта Мецола і спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук
Фото: Роберта Мецола/Х

Свій візит Роберта розпочала з того, що вшанувала пам'ять загиблих захисників України:

"Я хотіла почати свій візит у Києві, віддаючи данину поваги мужності всіх тих, хто віддав своє життя за свободу. Данина пам'яті полеглим, що символізує силу єдності".

Глава Європарламенту Роберта Мецола приїхала до Києва
Роберта Мецола вшанувала пам'ять полеглих українських захисників у Києві
Фото: Роберта Мецола/Х

Раніше повідомлялося, що в Європі триває боротьба проти залежності від невідновлюваних джерел енергії, особливо природного газу з РФ.

Нагадаємо також, з якою метою президент Польщі спекулює на темі євроінтеграції України.