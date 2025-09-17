У Києві відкриється постійне представництво Європарламенту, — Роберта Мецола

Голова Європейського парламенту Роберта Метсола, яка прибула з візитом до Києва 17 вересня, заявила, що в українській столиці з'явиться постійне представництво Європарламенту.

Ці слова прозвучали під час її виступу на пленарному засіданні 14-ї сесії у Верховній Раді України. Офіс, який буде розміщений поруч із Делегацією ЄС, стане сигналом більшої присутності та підтримки Європи на місці, повідомляє Kyiv Post. Слова європолітикині про відкриття представництва в сесійній залі зустріли стоячи та оплесками.

Свій виступ у Верховній Раді Мецола почала з того, що висловила співчуття у зв'язку із загибеллю екс-спікера Андрія Парубія і закликала не забувати ціну цієї війни.

"Я знаю, що Україна переможе, і мир повернеться. Але як скоро цей мир прийде і на яких умовах, залежить від вас, тому що ніщо не може і не буде вирішуватися про Україну без України", — заявила вона. Політикиня наголосила, що мир в Україні має бути сталим і спиратися на справедливість і гідність, щоб він не виявився фальшивим і не призвів до нової, ще більш руйнівної війни.

Мецола запевнила, що Європа й надалі підтримуватиме Україну зброєю, боєприпасами та навчанням. Також продовжиться гуманітарна підтримка постраждалих у цій війні, а тиск на Росію наростатиме.

Глава Європарламенту висловила сподівання, що 19-й пакет антиросійських санкцій незабаром буде ухвалено, а також зазначила, що ЄС продовжить свій шлях геть від російського газу

Візит Роберти Мецоли: що відомо

Візит Мецоли обіцяє бути насиченим. Вона планує зустрітися з президентом Володимиром Зеленським, главою уряду Юлією Свириденко та спікером Верховної ради Русланом Стефанчуком, а також провести бесіди з лідерами фракцій і груп парламенту.

У себе в Х політикиня уже опублікувала перші кадри з Києва.

"Повернулася до Києва. Через 1300 днів від початку агресії я перебуваю в Україні з потужним посланням підтримки. Як і в перший день, ми будемо поруч із вами", — підписала Мецола кадр, де поряд із нею спікер ВР Стефанчук.

Роберта Мецола і спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук Фото: Роберта Мецола/Х

Свій візит Роберта розпочала з того, що вшанувала пам'ять загиблих захисників України:

"Я хотіла почати свій візит у Києві, віддаючи данину поваги мужності всіх тих, хто віддав своє життя за свободу. Данина пам'яті полеглим, що символізує силу єдності".

Роберта Мецола вшанувала пам'ять полеглих українських захисників у Києві Фото: Роберта Мецола/Х

