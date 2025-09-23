Депутат Киевсовета требует досрочного увольнения Кличко: причины и подробности

Депутат Киевсовета Андрей Витренко зарегистрировал проект решения о досрочном прекращении полномочий мэра Киева Виталия Кличко. Свою инициативу он обосновывает якобы "многолетней неэффективностью столичной власти и нерешением ключевых проблем города". На момент публикации материала сам Виталий Кличко не комментировал проект решения.

По информации депутата от фракции "Слуга народа" Витренко, решение о досрочном прекращении полномочий Кличко не является политическим давлением, а реакцией на системную бездеятельность и низкую эффективность управления Киевом. Депутат утверждает, что местная власть якобы годами демонстрирует игнорирование интересов общества, предоставляет преференции узкому кругу компаний и партнеров, а не работает на жителей столицы.

Среди основных проблем, которые называет инициатор проекта:

недееспособность Киевской городской государственной администрации в условиях военного времени;

отсутствие системных решений в сфере укрытий, транспорта, теплоснабжения и развития инфраструктуры.

Проект решения о досрочном прекращении полномочий Виталия Кличко

По словам Витренко, большинство городских инициатив остаются лишь на бумаге или саботируются, а кадровая политика основывается на личной лояльности, а не профессиональных качествах.

в своей заметке депутат также обвинил столичную власть в "популистских мероприятиях" — показательных акциях и демонстрационных фото с дронами или автобусами, а якобы реальные проблемы Киева остаются нерешенными.

Андрея Витренко

Депутат подчеркнул, что из-за хронической бездеятельности и неэффективного управления город оказался в ситуации, когда действующая система не способна работать в интересах общества.

На момент написания материала мэр Киева Виталий Кличко не отреагировал на проект решения Андрея Витренко.

Стоит отметить, что по состоянию на сегодня в Киевсовете отсутствует секретарь, после того, как бывший руководитель аппарата, Владимир Бондаренко, подал в отставку на фоне резонансного расследования НАБУ под названием "Чистый город". Оно касалось выделения земельных участков компаниям и лицам, связанным с бывшим депутатом Киевсовета Денисом Комарницким. Во время обысков в рамках этого дела антикоррупционные органы изъяли более 6,4 миллиона долларов, 630 тысяч евро и 800 тысяч гривен.

Ранее Фокус писал, что во время отчета главы Деснянской райгосадминистрации Киева Максима Бахматова произошла стычка с заместителем мэра столицы Анной Старостенко. Впоследствии против чиновника открыли уголовное производство.