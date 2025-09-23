Депутат Київради вимагає дострокового звільнення Кличка: причини та подробиці

Депутат Київради Андрій Вітренко зареєстрував проєкт рішення про дострокове припинення повноважень мера Києва Віталія Кличка. Свою ініціативу він обґрунтовує нібито "багаторічною неефективністю столичної влади та невирішенням ключових проблем міста". На момент публікації матеріалу сам Віталій Кличко не коментував проєкт рішення.

За інформацією депутата від фракції "Слуга народу" Вітренка, рішення про дострокове припинення повноважень Кличка не є політичним тиском, а реакцією на системну бездіяльність і низьку ефективність управління Києвом. Депутат стверджує, що місцева влада нібито роками демонструє ігнорування інтересів громади, надає преференції вузькому колу компаній і партнерів, а не працює на мешканців столиці.

Серед основних проблем, які називає ініціатор проєкту:

недієздатність Київської міської державної адміністрації в умовах воєнного часу;

відсутність системних рішень у сфері укриттів, транспорту, теплопостачання та розвитку інфраструктури.

Проєкт рішення про дострокове припинення повноважень Віталія Кличка Фото: Telegram

За словами Вітренка, більшість міських ініціатив залишаються лише на папері або саботуються, а кадрова політика ґрунтується на особистій лояльності, а не професійних якостях.

у своєму дописі депутат також звинуватив столичну владу у "популістичних заходах" — показових акцій і демонстраційних фото з дронами чи автобусами, а нібито реальні проблеми Києва залишаються невирішеними.

Скриншот публікації Андрія Вітренка Фото: Скриншот

Депутат підкреслив, що через хронічну бездіяльність та неефективне управління місто опинилося у ситуації, коли чинна система не здатна працювати в інтересах громади.

На момент написання матеріалу мер Києва Віталій Кличко не відреагував на проєкт рішення Андрія Вітренка.

Варто зазначити, що станом на сьогодні в Київраді відсутній секретар, після того, як колишній керівник апарату, Володимир Бондаренко, подав у відставку на тлі резонансного розслідування НАБУ під назвою "Чисте місто". Воно стосувалося виділення земельних ділянок компаніям і особам, пов’язаним із колишнім депутатом Київради Денисом Комарницьким. Під час обшуків у межах цієї справи антикорупційні органи вилучили понад 6,4 мільйона доларів, 630 тисяч євро та 800 тисяч гривень.

Раніше Фокус писав, що під час звіту голови Деснянської райдержадміністрації Києва Максима Бахматова сталася сутичка із заступницею мера столиці Ганною Старостенко. Згодом проти посадовця відкрили кримінальне провадження.