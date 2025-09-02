Бійка голови РДА та заступниці Кличка: поліція відкрила кримінальне провадження (відео)

У столиці набирає обертів скандал навколо голови Деснянської райдержадміністрації Максима Бахматова. Депутатка Київради Ганна Старостенко заявила, що після її звернення до правоохоронців проти посадовця відкрито кримінальне провадження.

За повідомленням Старостенко, справа розслідується за статтею 351 Кримінального кодексу України — "перешкоджання діяльності депутата".

Заява Ганни Старостенко

Депутатка розповіла, що під час відкритого звіту у Деснянській РДА 27 серпня їй відмовили у праві виступити, після чого Максим Бахматов застосував фізичну силу та публічно її образив.

"Це неприпустимо для представника влади й небезпечно як прецедент. На публічних заходах має діяти лише одна сила — сила права. Йдеться не про "особистий конфлікт", а про повагу до інституцій, безпеку жінок у політиці й нульову толерантність до насильства", – написала вона у Facebook.

Старостенко наголосила, що очікує від Національної поліції об’єктивного розслідування та публічних вибачень від керівника району.

Реакція влади та партій

Мер Києва Віталій Кличко закликав Офіс Президента дати політичну оцінку діям Бахматова, а правоохоронців — провести розслідування.

Партія "УДАР Віталія Кличка", від якої депутатка обиралася до Київради, вимагає звільнення Бахматова з посади голови Деснянського району, підкреслюючи, що цей інцидент підриває довіру до державних інституцій.

Що відомо про інцидент

Сутичка сталася 27 серпня під час квартального звіту голови Деснянської РДА. Ганна Старостенко намагалася взяти слово, однак Максим Бахматов перешкоджав цьому. Після конфлікту ЗМІ поширили фото й відео інциденту.

Нагадаємо, інформацію про відкриття кримінального провадження озвучила саме Ганна Старостенко, офіційних повідомлень поліції наразі немає.

