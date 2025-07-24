Держава не надає: голова Деснянської РДА оголосив збір на особисту охорону

Голова Деснянської районної державної адміністрації Максим Бахматов повідомив про необхідність організації власної фізичної охорони. За його словами, наразі у районній адміністрації немає бюджету на забезпечення безпеки посадовців, і попередні керівники оплачували охорону з власних коштів.

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У дописі на своїй сторінці у Facebook, Максим Бахматов зазначив, що після активних дій проти місцевих організованих груп та знесення незаконних споруд отримує багато порад щодо особистої безпеки. Він додав, що вартість послуг охоронців за розрахунками охоронного агентства стартує від 80 тис. грн на місяць за одного працівника.

"ШІ підсказав вартість. Від 80000 грн/місяць за одного охоронця згідно з охоронним агентством. Візьмемо 2 шт і зп 100.000 грн - 2.4 млн грн. Якщо ви реально турбуєтеся - реально долучайтесь. Держава охорону не надає", - пише Максим Бахматов.

Фото: Скриншот

Також голова РДА зазначив, що одному з попередніх заступників районної адміністрації нещодавно зламали ногу на вулиці Деснянського району.

Максим Бахматов закликав усіх, хто турбується про його безпеку, долучатися до збору коштів для організації охорони. Державних коштів на ці цілі наразі не передбачено.

Раніше Фокус писав, згідно з декларацією за 2022 рік, викривач корупції та засновник "Офісу трансформації" Максим Бахматов має готівкою 500 тис. доларів і 200 тис. євро. Також він задекларував 100 тис. доларів на дружину і 50 тис. на матір.

Наприкінці першого року війни Бахматов придбав квартиру в Києві вартістю близько 1,7 млн грн. Ба більше, він володіє земельною ділянкою, будинком майже 400 кв. м і двома нежитловими приміщеннями, придбаними у 2021 році.

Нагадаємо, що за три роки війни Київ переплатив понад 1 млрд грн за послуги КО "Муніципальна охорона". Середня вартість людино-години охоронця там — 182 грн, майже вдвічі вище за ринкову ціну. У 2025 році на охорону планували витратити понад 800 млн грн, значна частина яких завищена.