Государство не предоставляет: глава Деснянской РГА объявил сбор на личную охрану

Председатель Деснянской районной государственной администрации Максим Бахматов сообщил о необходимости организации собственной физической охраны. По его словам, сейчас в районной администрации нет бюджета на обеспечение безопасности должностных лиц, и предыдущие руководители оплачивали охрану из собственных средств.

Related video

В заметке на своей странице в Facebook, Максим Бахматов отметил, что после активных действий против местных организованных групп и сноса незаконных сооружений получает много советов по личной безопасности. Он добавил, что стоимость услуг охранников по расчетам охранного агентства стартует от 80 тыс. грн в месяц за одного работника.

"ИИ подсказал стоимость. От 80000 грн/месяц за одного охранника согласно охранному агентству. Возьмем 2 шт и зп 100.000 грн — 2.4 млн грн. Если вы реально беспокоитесь — реально присоединяйтесь. Государство охрану не предоставляет", — пишет Максим Бахматов.

Фото: Скриншот

Также председатель РГА отметил, что одному из предыдущих заместителей районной администрации недавно сломали ногу на улице Деснянского района.

Максим Бахматов призвал всех, кто беспокоится о его безопасности, участвовать в сборе средств для организации охраны. Государственных средств на эти цели пока не предусмотрено.

Ранее Фокус писал, согласно декларации за 2022 год, обличитель коррупции и основатель "Офиса трансформации" Максим Бахматов имеет наличными 500 тыс. долларов и 200 тыс. евро. Также он задекларировал 100 тыс. долларов на жену и 50 тыс. на мать.

В конце первого года войны Бахматов приобрел квартиру в Киеве стоимостью около 1,7 млн грн. Более того, он владеет земельным участком, домом почти 400 кв. м и двумя нежилыми помещениями, приобретенными в 2021 году.

Напомним, что за три года войны Киев переплатил более 1 млрд грн за услуги КО "Муниципальная охрана". Средняя стоимость человеко-часа охранника там — 182 грн, почти вдвое выше рыночной цены. В 2025 году на охрану планировали потратить более 800 млн грн, значительная часть которых завышена.