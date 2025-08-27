"Жінок не б'ю": голова Деснянської РДА пояснив сутичку із заступницею Кличка (відео)

Під час звіту голови Деснянської райдержадміністрації Києва Максима Бахматова сталася сутичка із заступницею мера столиці Ганною Старостенко. Чиновник заявив, що саме вона намагалася зірвати його виступ, а також пояснив, чому конфлікт переріс у скандал.

Related video

Пояснення чиновник надав у своєму Telegram-каналі та у мережі YouTube

За словами Бахматова, під час його звіту за 100 днів роботи на посаду на сцену вийшла заступниця голови КМДА Ганна Старостенко. Він стверджує, що Старостенко "увірвалася на сцену і намагалася зірвати звіт за 100 днів роботи головою Деснянського району. Виривала мікрофон, кричала, бігала по залу".

Бахматов зазначив, що присутні у залі почали скандувати "Ганна — ганьба!", а ситуацію довелося врегульовувати поліції.

"Поліція змушена була її "попросити"", – написав Бахматов.

Посадовець також заявив, що протягом 11 років представники нинішнього керівництва столиці мали доступ до влади, розпоряджаючись понад 650 мільярдами гривень міського бюджету, але "результатом стали аварійна інфраструктура та корупція".

За його словами, Старостенко залишила залу, не дослухавши звіт.

"Врешті вона втекла, не дослухавши звіт. Бо їм нестерпно дивитися на зміни, які ми реально робимо в районі", – додав Бахматов.

Наприкінці звернення він закликав переглянути відео, аби кожен міг оцінити ситуацію: "Друзі, вже ввечері будуть крики "Бахматов б’є жінок" і інші вигадки. Не ведіться. Подивіться відео самі".

На момент публікації матеріалу заступниця голови КМДА Ганна Старостенко не коментувала звинувачення очільника Деснянської РДА на свою адресу

Нагадаємо, раніше між Максимом Бахматовим та іншими заступниками мера Києва також виникали конфлікти. У 2022 році перший заступник міського голови Микола Поворознік подав на нього до суду. У 2023 році судовий позов подала і заступниця мера Марина Хонда.

Як повідомляв Фокус, заступниця голови КМДА Ганна Старостенко заявила, що голова Деснянської РДА Максим Бахматов застосував проти неї фізичне насильство. За її словами, посадовець принижував її честь і гідність, хапав за руки та намагався виштовхати з зали.

Міський голова Києва Віталій Кличко відреагував на інцидент і назвав у своєму Telegram-каналі дії голови Деснянської РДА "проявом вседозволеності".

Також Фокус писав, що 16 липня у Верховній Раді побилися народні депутати Олексій Гончаренко та Данило Гетманцев під час обговорення правок до законопроєкту №13157 про аграріїв.