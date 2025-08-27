"Женщин не бью": глава Деснянской РГА объяснил стычку с заместителем Кличко (видео)

Во время отчета главы Деснянской райгосадминистрации Киева Максима Бахматова произошла стычка с заместителем мэра столицы Анной Старостенко. Чиновник заявил, что именно она пыталась сорвать его выступление, а также объяснил, почему конфликт перерос в скандал.

По словам Бахматова, во время его отчета за 100 дней работы на должности, на сцену вышла заместитель председателя КГГА Анна Старостенко. Он утверждает, что Старостенко "ворвалась на сцену и пыталась сорвать отчет за 100 дней работы главой Деснянского района. Вырывала микрофон, кричала, бегала по залу".

Бахматов отметил, что присутствующие в зале начали скандировать "Анна — позор!", а ситуацию пришлось урегулировать полиции.

"Полиция вынуждена была ее "попросить"", — написал Бахматов.

Чиновник также заявил, что в течение 11 лет представители нынешнего руководства столицы имели доступ к власти, распоряжаясь более 650 миллиардами гривен городского бюджета, но результатом стали аварийная инфраструктура и коррупция.

По его словам, Старостенко покинула зал, не дослушав отчет.

"В конце концов она убежала, не дослушав отчет. Потому что им невыносимо смотреть на изменения, которые мы реально делаем в районе", — добавил Бахматов.

В конце обращения он призвал посмотреть видео, чтобы каждый мог оценить ситуацию: "Друзья, уже вечером будут крики "Бахматов бьет женщин" и другие выдумки. Не ведитесь. Посмотрите видео сами".

На момент публикации материала заместитель председателя КГГА Анна Старостенко не комментировала обвинения главы Деснянской РГА в свой адрес

Напомним, ранее между Максимом Бахматовым и другими заместителями мэра Киева также возникали конфликты. В 2022 году первый заместитель городского головы Николай Поворозник подал на него в суд. В 2023 году судебный иск подала и заместитель мэра Марина Хонда.

Как сообщал Фокус, заместитель председателя КГГА Анна Старостенко заявила, что глава Деснянской РГА Максим Бахматов применил против нее физическое насилие. По ее словам, чиновник унижал ее честь и достоинство, хватал за руки и пытался вытолкать из зала.

Городской голова Киева Виталий Кличко отреагировал на инцидент и назвал в своем Telegram-канале действия главы Деснянской РГА "проявлением вседозволенности".

Также Фокус писал, что 16 июля в Верховной Раде подрались народные депутаты Алексей Гончаренко и Даниил Гетманцев во время обсуждения правок к законопроекту №13157 об аграриях.