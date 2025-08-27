"Напали на представителя президента": в Киеве подрались глава РГА и заместитель мэра (видео)

Заместитель председателя КГГА Анна Старостенко заявила, что глава Деснянской РГА Максим Бахматов применил против нее физическое насилие. По ее словам, чиновник унижал ее честь и достоинство, хватал за руки и пытался вытолкать из зала.

Related video

Инцидент произошел в помещении Деснянской районной государственной администрации 27 августа, когда Максим Бахматов представлял квартальный отчет о работе. Заместитель председателя Киевской городской государственной администрации, депутат Киевского городского совета Анна Старостенко на своей странице в Facebook утверждает, что глава РГА пригласил ее принять участие в отчете, а в ответ на просьбу ответить на манипулятивные высказывания в ее адрес "позволил себе откровенное психологическое давление".

"Более того, произошло то, чего я никогда не ожидала от должностного лица — физическое насилие! Меня хватали за руки, дергали и пытались вытолкать силой из зала. Все это — под прикрытием статуса "представителя президента" и "председателя РГА", которые он публично озвучивал!" — написала депутат.

Она заявила, что такое поведение не только унижает лично ее и является недопустимым, но и дискредитирует институт местного самоуправления. Старостенко также сообщила, что будет обращаться в правоохранительные органы с заявлением о препятствовании законной деятельности депутата местного совета.

"Я оставляю за собой право на соответствующую правовую оценку инцидента и подчеркиваю: ни одна должность не дает права унижать женщину, человека и депутата!" — сказала заместитель председателя КГГА.

Заместительница мера Киева Анна Старостенко заявила о физическом насилии в свой адрес

Драка в Деснянской РГА: позиция Максима Бахматова

Глава Деснянской районной государственной администрации Максим Бахматов на момент публикации новости не комментировал обвинения Анны Старостенко.

В сети распространилось видео конфликта в Деснянской РГА между ним и чиновницей КГГА, в котором он говорит, что Старостенко напала на него.

"Вы напали на главу РГА, представителя президента", — слышно слова Бахматова на ролике.

Драку в РГА прокомментировал Кличко

Городской голова Киева Виталий Кличко отреагировал на инцидент и назвал в своем Telegram-канале действия главы Деснянской РГА "проявлением вседозволенности".

"Тот, кто поднимает руку на женщину, не достоин называться мужчиной. Тем более — быть руководителем любого уровня. Даже если он кричит, что он — представитель президента", — отметил Виталий Кличко.

Он добавил, что надеется на квалификацию действия Бахматова от полиции и реакцию в Офисе президента.

Кличко назвал обвинил обвинил главу Деснянской РГА в противоправных действиях Фото: скриншот

Напомним, 24 июля глава Деснянской районной государственной администрации Максим Бахматов написал на своей странице в Facebook, что государство не финансирует обеспечение безопасности чиновников, и призвал собирать деньги ему на личную охрану. Такое заявление он объяснил своими активными действиями против местных организованных групп и незаконных МАФов.

16 июля в Верховной Раде подрались народные депутаты Алексей Гончаренко и Даниил Гетманцев во время обсуждения поправок к законопроекту №13157 об аграриях.